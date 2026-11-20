El fin de semana largo por el feriado del lunes, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, genera movimiento en las terminales de ómnibus del Alto Valle. Aunque las ventas de pasajes vienen siendo buenas, el nivel de demanda es algo menor al registrado durante el fin de semana largo anterior, según indicaron al móvil de 24/7 Canal de Noticias desde la empresa Vía Bariloche.

Virginia, vendedora de la firma, explicó que los destinos tradicionales vuelven a concentrar buena parte de las consultas de los pasajeros de Neuquén y las localidades cercanas. Buenos Aires, Córdoba, San Martín de los Andes y Bariloche aparecen entre las alternativas más elegidas, junto con distintos puntos de la costa atlántica. "Hubo más ventas, pero no tanto como el fin de semana pasado. Estamos trabajando bastante bien, aunque también vemos que la gente empieza a anticiparse para diciembre y enero, especialmente para las fiestas y las vacaciones", señaló.

Buenos Aires, la cordillera y la costa, entre los destinos más elegidos

Entre los lugares que registran mayor demanda se encuentran Buenos Aires y los destinos cordilleranos. San Martín de los Andes y Bariloche mantienen un importante nivel de consultas, mientras que Córdoba y Temuco, en Chile, también aparecen entre las opciones de los viajeros.

La costa atlántica comienza a ganar protagonismo de cara a la temporada de verano. Mar del Plata, Bahía Blanca y Las Grutas son algunos de los destinos por los que ya se registran consultas y reservas.

"Buenos Aires se está eligiendo mucho, también la playa y la cordillera. Tenemos pedidos para San Martín de los Andes, Bariloche, Córdoba y Temuco. Las Grutas también empieza a moverse", detalló Virginia. La vendedora agregó que la empresa ya tiene previstos refuerzos de servicios para diciembre, ante el crecimiento de la demanda vinculada con las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones.

Cuánto cuestan los pasajes desde Neuquén

En cuanto a los precios, Virginia brindó algunas tarifas de referencia para quienes tienen previsto viajar durante estos días o comenzar a organizar sus próximas salidas.

Entre los valores informados se encuentran Temuco por $118.600 en servicio semicama; Buenos Aires, alrededor de $166.000, con promociones para pagos en efectivo. San Martín de los Andes cuesta aproximadamente $89.000 y Las Grutas de $100.000.

Los valores corresponden a las tarifas mencionadas durante la entrevista y pueden variar según el servicio, la disponibilidad y las condiciones de compra.

También hay movimiento en los servicios hacia Mar del Plata y Bahía Blanca, dos destinos que registran consultas de cara a los próximos meses.

Diciembre y enero ya empiezan a moverse

Más allá del movimiento por el feriado del lunes, las empresas de transporte ya observan un incremento de las consultas para diciembre y enero. Las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano comienzan a impulsar las ventas, especialmente hacia los destinos turísticos tradicionales.

En ese escenario, la costa atlántica y la cordillera aparecen entre las alternativas más buscadas por los pasajeros del Alto Valle, mientras las empresas preparan servicios adicionales para responder a la demanda de la temporada.