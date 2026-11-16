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GRAN OPERATIVO

En fotos: así se vivió el impactante incendio de la colchonería en el bajo neuquino

El fuego provocó daños totales en el comercio ubicado sobre Félix San Martín y demandó la intervención de 12 dotaciones de Bomberos. Quince personas fueron evacuadas preventivamente de los departamentos ubicados sobre el local.

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Por Juan Quintans

Periodista.

Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 22:14
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El incendio destruyó la colchonería ubicada sobre Félix San Martín y demandó un amplio despliegue de Bomberos durante este domingo.

Una extensa columna de humo, llamas dentro de un comercio cargado de material combustible y un amplio despliegue de bomberos marcaron una de las imágenes más impactantes de la jornada en Neuquén capital. El incendio se desató en una colchonería ubicada sobre Félix San Martín al 300, entre Chubut y Santa Cruz, en el Bajo neuquino, y provocó daños totales en el comercio.

Las fotografías tomadas durante el operativo permiten dimensionar el trabajo que demandó controlar las llamas y proteger las construcciones ubicadas alrededor del local.

En total intervinieron 12 dotaciones de Bomberos, con personal de Neuquén y localidades cercanas, además de Policía, Defensa Civil y equipos sanitarios.

El fuego afectó un depósito de aproximadamente 220 metros cuadrados, donde había colchones, muebles y una importante cantidad de material combustible.

Uno de los principales focos de atención estuvo puesto en los ocho departamentos ubicados sobre la colchonería. Por prevención fueron evacuadas 15 personas, aunque ninguna resultó afectada por el incendio.

Una vez controladas las llamas comenzaron las tareas de enfriamiento y ventilación. Personal del Cuartel Central permaneció posteriormente en el lugar como apoyo preventivo ante una eventual reactivación.

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