La Dirección Provincial de Fauna de Neuquén emitió este domingo un comunicado para alertar sobre la presencia de un pudú suelto en la zona del predio del Ejército, en San Martín de los Andes.

Según informó el organismo, personal especializado trabaja en el lugar con el objetivo de poner al animal a salvo y evitar que resulte herido al intentar cruzar sectores cercanos a rutas de alta circulación.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a automovilistas y motociclistas circular con extrema precaución y reducir la velocidad, especialmente en la Ruta Nacional 40 y en las rutas provinciales 48 y 62, donde existe la posibilidad de que el ejemplar sea avistado.

Un animal emblemático de los bosques patagónicos

El pudú es una de las especies más características de los bosques templados de la Patagonia. Se trata del ciervo más pequeño de Sudamérica y habita principalmente en áreas boscosas con abundante vegetación, donde encuentra refugio y alimento.

Debido a sus hábitos esquivos y a la creciente presión sobre su hábitat, los avistamientos en zonas urbanas o cercanas a rutas suelen generar preocupación entre especialistas y organismos de conservación.

Qué hacer ante un avistamiento

Desde Fauna provincial pidieron no intentar acercarse ni perseguir al animal. En caso de observarlo, se recomienda dar aviso inmediato a las autoridades para facilitar el trabajo del equipo que participa del operativo.

Los números habilitados para realizar comunicaciones son:

0800-666-6636

+54 9 2972 54-6722

Las autoridades remarcaron que la colaboración de vecinos y conductores es clave para proteger al ejemplar y evitar accidentes en los sectores donde podría desplazarse durante las próximas horas.