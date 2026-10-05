El inicio de la semana tendrá temperaturas frescas en gran parte de Neuquén, aunque con diferencias marcadas entre el Alto Valle y la zona cordillerana. En la capital provincial se espera una jornada sin lluvias, mientras que en algunas localidades cordilleranas el frío será el protagonista.

Este lunes 5 de octubre, Neuquén capital tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 18°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones se mantendrán estables, con vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 18°C, mientras que hacia la noche volverá a descender. El cielo se mantendrá inestable con posibilidad de alguna precipitación aislada.

Frío en la cordillera

En San Martín de los Andes, el panorama será mucho más frío. El SMN anticipa una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 9°C, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día y una baja probabilidad de lluvias.

En Villa La Angostura, las condiciones serán todavía más invernales, con temperaturas que rondarán entre 1°C y 5°C. Además, se prevén probabilidades de nevadas durante la mañana y también hacia la tarde y noche.

La situación también será fría en Villa Pehuenia, donde el pronóstico anticipa una mínima de 1°C y una máxima de apenas 6°C, con probabilidad de lluvias durante la jornada.

Cómo sigue el tiempo

El comienzo de octubre muestra un panorama diferente según la región: mientras el Alto Valle tendrá una jornada fresca pero relativamente estable, la cordillera continuará con temperaturas bajas y condiciones más propias del invierno.

El contraste se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas serán bajas en prácticamente toda la provincia, antes del ascenso térmico previsto para la tarde en las localidades del este.