El Parque Nacional Lanín informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias para la región, con precipitaciones persistentes y un alto nivel acumulado que podría superarse en algunas zonas.

Según el aviso, se llegaría a valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 mm. Los mayores registros se prevén en sectores cordilleranos, donde las precipitaciones también podrían presentarse en forma de lluvia y/o nieve.

Frente a esto, el Parque brindó una serie de recomendaciones en caso de estar en la zona o cerca del área natural.

Principalmente solicitan consultar el estado de rutas, caminos y accesos antes de salir; circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de las autoridades; evitar actividades al aire libre en sectores expuestos durante los períodos de mayor intensidad y tener especial precaución cerca de ríos, arroyos, pendientes y sectores susceptibles a anegamientos o desprendimientos.

También se agrega llevar abrigo, ropa impermeable y equipamiento adecuado para condiciones de lluvia, frío y posible nieve. En caminos de montaña, conducir a baja velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos.

Por último, recuerdan que la naturaleza es dinámica y que estas condiciones pueden modificarse rápidamente, por lo que ante cambios en las condiciones, priorizar la seguridad y reprogramar las actividades previstas.