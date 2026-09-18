En el marco del Día de la Limpieza y la Ciudadanía, la Municipalidad de Neuquén llevó adelante una jornada de limpieza y concientización en el Parque de los Dinosaurios, con la participación de más de 100 voluntarios de empresas, organizaciones y vecinos.

De la iniciativa participaron trabajadores de la empresa Tetra, integrantes del Rotary Club y voluntarios que se sumaron a la campaña para poner en valor y preservar esta área natural protegida de la ciudad.

El objetivo fue retirar residuos del sector, promover el cuidado del ambiente y visibilizar el valor natural y paleontológico de este espacio, considerado un área natural protegida de la ciudad.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó la importancia de generar acciones colectivas para preservar el lugar y convocó a la comunidad a conocerlo y cuidarlo.

Baggio valoró el acompañamiento de la empresa Tetra y del Rotary Club en la jornada y señaló que la participación de voluntarios permite no solo colaborar con la limpieza sino también instalar la importancia de preservar estos espacios.

“Queremos cuidarlo, queremos que se conozca, que lo visiten muchas más personas y que, obviamente, en el concepto de que nadie cuida lo que no conoce, invitar a los vecinos a venir al lugar”, sostuvo el funcionario.

El subsecretario explicó que el Parque de los Dinosaurios fue elegido para esta actividad por su particular valor paleontológico. “Aquí hay huevos de dinosaurios esparcidos por distintos sectores, algunos enterrados y geolocalizados. Queremos que entre todos conformemos un lugar de la ciudad para valorar y para querer, sobre todo”, señaló.

Por su parte, Mariana Altuna, a cargo de la Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Tetra, explicó que la empresa cuenta con un sector específicamente dedicado al cuidado del ambiente y que viene impulsando distintas acciones de participación comunitaria.

“Como parte de nuestro compromiso con la comunidad hemos comenzado a participar en este tipo de actividades. Simplemente queremos mostrar nuestro compromiso a pesar de ser una empresa corporativa”, expresó.

Altuna destacó además la cantidad de trabajadores que tienen en la capital neuquina “son 200 personas acá en Neuquén y en los alrededores, con lo cual estamos súper felices de haber sido invitados por Francisco (Baggio) y de realizar este trabajo en equipo”, afirmó.

El Rotary Club también participó de la jornada con un grupo de voluntarios. Su presidente, Federico Acuña, explicó que la actividad surgió a partir de la intención de generar un trabajo conjunto con el Municipio.

“Nos reunimos con Pancho para plantearle algún desafío de trabajar en conjunto. La respuesta fue muy pronta”, contó Acuña.

Acuña destacó que “uno de los puntos principales de Rotary a nivel internacional es el cuidado del medio ambiente, así que acá estamos con nuestro voluntariado organizado siempre”, señaló.

En total, la jornada reunió a más de un centenar de personas, entre trabajadores de Tetra, integrantes del Rotary Club y otros voluntarios, que realizaron tareas de recolección de residuos y limpieza en distintos sectores del Parque de los Dinosaurios.

La actividad buscó así combinar el trabajo concreto sobre el espacio con una acción de concientización para promover el conocimiento, el respeto y el cuidado de las áreas naturales protegidas de la ciudad.





