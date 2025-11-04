El Parque Temático de Dinosaurios, un innovador espacio recreativo que promete transformar el paisaje urbano en el barrio Unión de Mayo, está a solo diez días de su inauguración oficial.

La subsecretaría de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, en diálogo con La Mañana es de la Primera de AM550 que el nuevo parque estará ubicado en la Plaza de Boca y ya se encuentra en su etapa final: “Estamos en la parte de los retoques, estimamos que diez días ya vamos a estar inaugurando el parque”.

Este parque, que se erige sobre una superficie de tres hectáreas, se convertirá en un punto de encuentro para las familias, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todas las edades. Entre las principales atracciones se destacan una imponente estructura de dinosaurio de gran altura, juegos interactivos adaptados para personas con movilidad reducida, y un centro deportivo con canchas de fútbol tenis y básquet. Además, contará con amplias zonas de descanso y recreación.

Según informó Rueda Cáceres, esta es la segunda de un total de siete plazas temáticas que el municipio tiene planeadas para los próximos meses. El proyecto, que forma parte de una serie de iniciativas para promover espacios de recreación en diversos puntos de la ciudad, es una inversión íntegramente financiada con fondos municipales, provenientes de un superávit fiscal, y ejecutada con mano de obra local.

El Parque Temático de Dinosaurios está diseñado para ser un lugar inclusivo y accesible para todos. Además de sus juegos tradicionales como hamacas, calesitas, sube y baja, los visitantes podrán disfrutar de un conjunto de innovadores juegos de dinosaurios, que incluyen toboganes de considerable altura, restos fósiles, costillas y vértebras de dinosaurios, ideales para que los niños salten y trepen.

Uno de los aspectos más destacados del diseño es la accesibilidad: el parque cuenta con juegos adaptados para personas con movilidad reducida, permitiendo que todos los niños puedan disfrutar del espacio sin barreras. Asimismo, se han incluido veredas de dos metros de ancho para facilitar el tránsito de personas a pie, en sillas de ruedas o patinando, y un sistema de iluminación con 38 luminarias LED que mejorará la seguridad del lugar, especialmente durante la noche.

La funcionaria destacó que el nuevo parque no solo es una apuesta por el esparcimiento, sino también por el desarrollo infantil y familiar. “Los juegos modernos están diseñados para estimular la motricidad y el desarrollo de los niños. Queremos que este sea un lugar donde las familias puedan compartir momentos de calidad”, expresó Rueda Cáceres. Además, contemplaron la instalación de cartelería educativa y de seguridad, destinada a garantizar que los niños jueguen de manera segura y respetuosa con las instalaciones.

"Estamos comprometidos con la creación de más espacios de recreación para los vecinos de todas las zonas de la ciudad. La idea es que cada barrio, especialmente aquellos más alejados, cuenten con un parque temático que los convierta en lugares de encuentro y disfrute familiar", concluyó la funcionaria.