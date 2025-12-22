Un espacio renovado que cambia el día a día del barrio

El oeste de la ciudad de Neuquén sumó un nuevo parque temático que ya empezó a modificar la rutina del barrio Unión de Mayo. En uno de los espacios verdes más tradicionales de la zona, el municipio inauguró una propuesta integral que combina juego, recreación y permanencia, con infraestructura moderna y criterios de accesibilidad.

El predio fue completamente renovado y ahora ofrece 800 metros cuadrados de juegos con temática de dinosaurios, sectores con piso blando, nuevo mobiliario urbano, veredas perimetrales y luminaria led. El objetivo es claro: generar un lugar seguro, previsible y pensado para el uso cotidiano de las familias.

Una política sostenida de espacios públicos

Con esta inauguración, ya son cuatro los parques temáticos habilitados en la ciudad. Durante el acto, el intendente Mariano Gaido afirmó:

“Estamos inaugurando el parque más lindo e imponente de la Patagonia”, dijo el intendente

Adelantó que el año próximo se sumarán otros 20 espacios similares en distintos barrios: “estarán distribuidos de manera equilibrada en los barrios”.

El jefe comunal remarcó que se trata de una inversión realizada con fondos municipales y vinculó la obra al ordenamiento de las cuentas públicas: “Es posible gracias al superávit y a las cuentas ordenadas del municipio”. También subrayó que era una intervención largamente esperada por la comunidad del sector.

Juegos, accesibilidad y uso durante todo el día

El parque incorpora una estructura principal de más de cinco metros con forma de dinosaurios, zonas óseas, hamacas convencionales y adaptadas para personas con discapacidad, subibajas y sectores diferenciados según edades. Además, se sumaron canchas de fútbol tenis y básquet, ampliando el uso del espacio más allá del juego infantil.

Para mejorar la circulación, se ejecutaron veredas perimetrales y se renovaron bancos y mesas. La obra incluyó también una reforestación significativa y la instalación de luminaria led, con reflectores en puntos estratégicos. Según explicó Gaido, esto permite que el parque “pueda ser utilizado durante más horas”.

Trabajo municipal y mirada de ciudad

Otro aspecto destacado es que la obra fue ejecutada por empleados municipales. En ese marco, el intendente señaló: “Este espacio es ideal para que lo puedan disfrutar los chicos, chicas y personas con discapacidad”, y remarcó: “Tenemos una mirada federal de la ciudad, que todos tengan infraestructura de calidad y jerarquía”.

La inauguración se da en un contexto de fuerte actividad en los espacios públicos. Gaido recordó que más de 50 mil personas participaron recientemente de los eventos de Capital Navideña en el parque Jaime de Nevares y anunció que el próximo año la propuesta comenzará el 1 de noviembre.

Acompañamiento provincial y anclaje barrial

El ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luis Ousset, acompañó el acto y sostuvo: “Estas obras que son de alto impacto en los barrios de nuestra ciudad”. También afirmó: “Para el gobierno de la provincia es muy importante estar presente porque entendemos que estas obras le cambian la vida a los vecinos y vecinas”.

Desde el municipio, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, definió el parque como “un nuevo espacio de recreación, educación y turismo” y explicó que la temática elegida remite a la reserva natural protegida del barrio Melipal, con un fuerte eje en las infancias.

Apropiación vecinal y cuidado del espacio

El parque se ubica en un punto de contacto entre los barrios Unión de Mayo, Gregorio Álvarez, Melipal y San Lorenzo. Desde el Ejecutivo destacaron que los espacios ya inaugurados no registraron hechos de vandalismo, vinculándolo al uso constante y a la apropiación por parte de la comunidad.

En representación del barrio, el presidente de la comisión vecinal, Gustavo Ancafil, expresó:

“Estamos felices, esto cambia la zona oeste. Este parque hace 30 años que no tenía ninguna mejora, y hoy se lo ve formidable”, festejó el presidente de la comisión vecinal, Gustavo Ancafil

