Un fuerte choque ocurrió esta mañana en la zona de Avenida Argentina y Antártida Argentina, cuando dos vehículos impactaron en esa intersección. El siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux y otra camioneta Citroen Basalt.

El peor golpe se lo llevó el Citroen conducido por una mujer, el cual bajaba de la Avenida hacia el sur, cuando fue impactado en uno de sus laterales por la Toyota, que venía por la izquierda. En la esquina la camioneta cruzó y se encontró con el auto que bajaba.

El fuerte impacto incluso provocó que la Hilux arrastre el auto hasta la vereda, dejándolo sobre el cartel de las calles en plena esquina, sobre el Edificio de la Brigada de Montaña.

Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos, aunque la mujer que conducía el auto presentaba algunos golpes leves. En el lugar quedaron trozos de plástico de ambos vehículos ya que se registraron daños materiales.

La camioneta era conducida por un hombre mayor de edad y se investigan las causas del accidente. El siniestro podría haber sido una tragedia ya que a la mañana en esa zona había gran tránsito y circulación de peatones.