Durante la noche del sábado 17, alrededor de las 23.10, un auto Volkswagen Gol Trend terminó arriba de la vereda y chocando todo a su paso. Según se supo, el conductor perdió el control del vehículo y fue directo contra una columna de cemento de media tensión, la cual quedó quebrada.

Tras el impacto el auto chocó contra un árbol y quedó atravesado contra un poste de madera, a centímetros de la pared de una vivienda. El ruido provocó que varios vecinos salgan a la calle a ver qué había ocurrido.

En cuanto al conductor, este habría resultado golpeado y tuvo que ser asistido por personal del Hospital Natalio Burd y luego fue trasladado en una ambulancia.

Al lugar también arribaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y bomberos voluntarios.

Por el momento no se sabe con precisión el estado de salud del hombre y el resultado del test de alcoholemia.