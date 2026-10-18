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Fue hospitalizado

Se subió a la vereda, chocó contra un árbol y quebró un poste a la mitad: terrible choque en Centenario

El conductor fue trasladado al Hospital local y se espera el resultado del test de alcoholemia y su estado de salud para conocer cómo ocurrió el siniestro.

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Por Redacción Policiales
Domingo, 18 de octubre de 2026 a las 13:52
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Durante la noche del sábado 17, alrededor de las 23.10, un auto Volkswagen Gol Trend terminó arriba de la vereda y chocando todo a su paso. Según se supo, el conductor perdió el control del vehículo y fue directo contra una columna de cemento de media tensión, la cual quedó quebrada.

Tras el impacto el auto chocó contra un árbol y quedó atravesado contra un poste de madera, a centímetros de la pared de una vivienda. El ruido provocó que varios vecinos salgan a la calle a ver qué había ocurrido.

En cuanto al conductor, este habría resultado golpeado y tuvo que ser asistido por personal del Hospital Natalio Burd y luego fue trasladado en una ambulancia.

Al lugar también arribaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y bomberos voluntarios.

Por el momento no se sabe con precisión el estado de salud del hombre y el resultado del test de alcoholemia.

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