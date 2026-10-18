Tragedia en la Ruta 151: una mujer murió tras un choque frontal cerca de Catriel

Una mujer murió y varias personas debieron recibir asistencia médica tras un grave choque sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel. El impacto se produjo a la altura del kilómetro 104 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Gol y una Ford Ranger perteneciente a la empresa Techint.

La emergencia fue reportada a través del sistema 911 RN Emergencias, que movilizó a personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Puente Dique, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Tránsito municipal.

Cuando los equipos llegaron al lugar encontraron ambos vehículos sobre la banquina este de la ruta. La magnitud del impacto obligó a desplegar un operativo para asistir a los ocupantes y coordinar los traslados hacia centros de salud.

Una maniobra para esquivar los pozos, bajo investigación

Una de las primeras reconstrucciones sobre la mecánica del choque surgió del testimonio de un automovilista que circulaba por el sector en una Renault Kangoo.

Según su relato, delante suyo circulaba un vehículo gris que frenó bruscamente ante la presencia de grandes pozos sobre la calzada. El conductor de la Kangoo también disminuyó la velocidad y, detrás, quien manejaba el Volkswagen Gol habría realizado una maniobra similar.

En ese momento, siempre de acuerdo con la declaración inicial del testigo, el Gol se desplazó hacia el carril contrario y quedó sobre la trayectoria de la Ford Ranger que avanzaba en sentido opuesto.

El conductor de la camioneta no habría logrado evitar la colisión y ambos vehículos protagonizaron un impacto frontal-lateral.

La secuencia deberá ser determinada mediante las pericias y actuaciones correspondientes. Por el momento, el relato forma parte de los elementos incorporados a la investigación y no permite establecer todavía las causas definitivas del siniestro.

Al intervenir en el vehículo, los efectivos constataron que una mujer había fallecido.

Una mujer murió y hubo varios traslados

La consecuencia más grave se produjo entre los ocupantes del Volkswagen Gol. Al intervenir en el vehículo, los efectivos constataron que una mujer había fallecido.

La conductora y otra acompañante fueron trasladadas al hospital de Catriel para recibir asistencia. Al momento de la primera intervención policial no se habían establecido sus identidades ni se había precisado oficialmente el estado de salud de todas las personas que viajaban en el auto.

El conductor de la Ford Ranger, un hombre de 57 años, también resultó afectado y fue derivado a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel.

Investigan el estado de la Ruta 151

La presencia de pozos de importantes dimensiones en la calzada quedó incorporada a la investigación a partir del testimonio recogido en el lugar. Las pericias deberán determinar la mecánica del impacto y establecer si las condiciones de la Ruta Nacional 151 tuvieron incidencia en la maniobra que terminó con la colisión.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Puente Dique quedó a cargo de las actuaciones junto con los organismos que participaron del operativo. También resta confirmar oficialmente la identidad de la víctima fatal y conocer la evolución de las personas que fueron trasladadas a centros asistenciales.