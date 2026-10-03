Un fuerte siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Casa Nuestra, en la zona de Chorriaca, y tuvo como protagonistas a un automóvil Peugeot y una camioneta. Pese a los importantes daños que sufrieron ambos vehículos, no hubo personas lesionadas.

El hecho fue informado a la Comisaría 50º de Taquimilán, que recibió un llamado de alerta y desplegó móviles policiales hacia el lugar para asistir a los ocupantes y trabajar en el operativo.

Bomberos trabajaron en el lugar para tratar de retirar los vehículos tras el siniestro - Foto: Radio Chos Malal

Los dos vehículos viajaban hacia Mendoza

De acuerdo con la información preliminar reunida en el lugar, ambos vehículos circulaban juntos y habían partido desde San Martín de los Andes con destino a la provincia de Mendoza.

El Peugeot avanzaba adelante, mientras que la camioneta circulaba detrás. Por circunstancias que deberán establecerse, el automóvil habría reducido o detenido repentinamente su marcha y, debido a la corta distancia entre ambos rodados, se produjo el impacto.

La colisión provocó daños materiales de consideración en los dos vehículos. Fue necesaria la intervención de grúas para retirarlos de la zona.

Se produjo un fuerte choque entre un Peugeot y una camioneta sobre la Ruta Nacional 40, cerca de Chorriaca - Foto: Radio Chos Malal

Operativo policial y asistencia en el lugar

Luego del choque, trabajaron en el lugar Bomberos de Taquimilán, personal del Centro de Salud de Chorriaca y efectivos de la Comisaría 50º de Taquimilán.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos y se constató que se encontraban en buen estado. No se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Las circunstancias exactas que provocaron el impacto deberán ser establecidas a partir de las actuaciones realizadas tras el hecho.