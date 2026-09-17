Despiste sobre la Ruta Nacional 40 en Naunauco: qué se sabe hasta el momento

El siniestro vial ocurrió este jueves alrededor de las 15:40 sobre la Ruta Nacional 40, a unos 15 kilómetros de Taquimilán, en cercanías del Cerro Naunauco. Un automóvil blanco despistó y sus dos ocupantes debieron ser asistidos en el lugar.

A partir del aviso, se desplegó un operativo en el que participaron Bomberos Voluntarios de Taquimilán, personal de la Policía del Neuquén y equipos sanitarios, que trabajaron en la zona para asistir a las personas involucradas.

Dos personas fueron trasladadas al hospital de Chos Malal

Cirilo Sánchez, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Taquimilán, explicó a Mejor Informado que el vehículo circulaba por la Ruta Nacional 40 cuando se produjo el despiste.

De acuerdo con la información aportada por el bombero, en el automóvil viajaban dos personas. El conductor habría perdido el control luego de quedarse dormido. Eso provocó que el automóvil terminara fuera de la cinta asfáltica.

Los ocupantes sufrieron heridas leves y algunos golpes. Como medida preventiva, fueron trasladados al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal para recibir atención médica.