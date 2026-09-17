Un siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 15:40 sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Naunauco, en el interior de la provincia de Neuquén. Tras recibirse el aviso sobre el hecho, se puso en marcha un operativo de emergencia para asistir a las personas involucradas y evaluar la situación en el lugar.

Cómo fue el operativo tras el siniestro vial sobre la Ruta 40 a la altura de Naunauco

En el procedimiento participaron Bomberos de la Central de Alarmas 15, efectivos de la Comisaría 50° y una ambulancia, que se trasladaron hasta el sector donde ocurrió el siniestro.

Al momento de la publicación de esta noticia, no fueron informadas oficialmente las circunstancias en las que se produjo el hecho, por lo que no se pudo establecer cómo ocurrió la colisión ni si hubo otros vehículos involucrados.

Tampoco se difundieron precisiones sobre la cantidad de personas afectadas ni su estado de salud. La información podría ampliarse a medida que avance el trabajo de los equipos de emergencia y se conozcan mayores detalles.

Intervención policial y asistencia sanitaria

La presencia de personal policial permitió intervenir en el lugar del siniestro, mientras que Bomberos y el servicio sanitario trabajaron en la asistencia correspondiente.

Por ahora, no se informó sobre personas detenidas ni sobre una investigación judicial derivada del hecho. Cualquier determinación respecto de las causas y eventuales responsabilidades quedará sujeta a las actuaciones que se realicen.