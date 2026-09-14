En el marco de la agenda de actividades por el 122° aniversario de Neuquén, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron esta mañana 126 cuadras de asfalto en el barrio Rincón del Río y una gran obra pluvial que acompañó a este desarrollo urbano.

El proyecto dio continuidad a otras más de cien cuadras que hace un tiempo atrás habían inaugurado en el barrio lindero, Rincón de Emilio.

“Hoy tenemos la oportunidad junto con Rolando, los vecinos y vecinas, en este marco del mes aniversario de la ciudad, de inaugurar 126 cuadras de asfalto en este barrio hermoso”, dijo y recordó que el lunes pasado se habilitaron nuevas cuadras en el Círculo Policial, el sábado fue el turno de tres kilómetros del paseo costero “y vamos a seguir dándole continuidad a las inauguraciones”.

Sobre la obra pluvial, Gaido explicó la complejidad que demandó la zona: “Tiene más de cuatro kilómetros de caños enterrados. Era una situación difícil y grave. Nosotros, como municipio y provincia, tenemos que resolver los problemas; al vecino lo que le importa es que le llevemos soluciones. Por eso dispusimos fondos del superávit, recursos propios neuquinos”.

Gaido reforzó que estos trabajos respondieron a una demanda postergada: “garantiza tanto a Rincón de Emilio como a Rincón del Río la evacuación del agua, apoyado por un pozo de bombeo que funciona de forma permanente para ambos sectores para que el agua se escurra cuando llegan las lluvias, que son cada vez más frecuentes”.

Por último, Gaido se refirió a las 126 cuadras de asfalto entregadas, “con bulevares y con árboles”, y agradeció “el acompañamiento de los vecinos” a lo largo de toda la obra.

El crecimiento de la ciudad y agradecimiento de los vecinos

El gobernador Rolando Figueroa acompañó la inauguración y destacó el impacto de los trabajos en la transformación de todo el sector este, recordando sus años como residente de la zona. Durante la recorrida, el mandatario provincial resaltó el avance ininterrumpido de la capital neuquina y la capacidad para concretar estos proyectos estratégicos.

“Mariano y su equipo viene trabajando muy bien”, aseguró, y agregó que “la ciudad más importante del sur argentino sigue creciendo y sigue brindándole obras a los vecinos que son sumamente demandadas”.

Al mismo tiempo, el gobernador puso en valor el modelo de administración del municipio para financiar el desarrollo urbano con recursos propios, una clara muestra de gestión eficiente y cuentas ordenadas. “Lo importante es que los neuquinos cada vez que abonan una tasa se ve inmediatamente en obras”, subrayó Figueroa.