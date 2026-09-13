Neuquén concentra el 82% del gasto en Salud, Educación y Seguridad y refuerza su plan de obras

Desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, Salud, Educación y Seguridad fueron definidas como las áreas prioritarias de la administración pública neuquina. La decisión respondió a un diagnóstico que mostraba un sistema sanitario en emergencia, establecimientos educativos con infraestructura insuficiente y un sistema penitenciario que arrastraba una deuda estructural de años.

A dos años y medio de gestión, el Gobierno provincial sostiene que la estrategia se traduce en una fuerte inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Según un informe elaborado por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, al cierre de julio el 82% del gasto total en personal se destinó a sostener las prestaciones de esos tres sectores.

La administración provincial destacó además la implementación de capacitaciones, concursos e incentivos para trabajadores estatales, junto con mejoras salariales en áreas consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.

Más ingresos y superávit para financiar obras

El reporte oficial muestra que durante los primeros siete meses de 2026 los ingresos corrientes crecieron un 18% en términos reales, mientras que los gastos corrientes aumentaron un 7,8%.

Esta diferencia permitió mejorar el resultado operativo de las cuentas públicas y ampliar los recursos destinados a infraestructura. De acuerdo con los datos difundidos por la Provincia, la ejecución de obras registró un incremento real del 28% respecto del mismo período de 2025, mientras que en términos nominales el crecimiento alcanzó el 69%.

Al cierre de julio, Neuquén registró además un superávit financiero de 200 mil millones de pesos, equivalente al 4% de los ingresos totales.

El aporte de Vaca Muerta y la autonomía financiera de Neuquén

El fortalecimiento de las finanzas provinciales también está vinculado al crecimiento de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta, principal motor económico de Neuquén.

Entre enero y julio de este año, la producción de petróleo aumentó un 31%, mientras que la de gas creció un 6%. Este desempeño impulsó los recursos de origen provincial y consolidó un escenario de mayor autonomía financiera.

Actualmente, más del 84% de los ingresos corrientes de Neuquén provienen de recursos propios, un indicador que refleja la menor dependencia de transferencias nacionales y una mayor capacidad para definir políticas públicas con fondos provinciales.

Escuelas, hospitales y cárceles: las obras en marcha

La inversión pública se concentra especialmente en infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad.

En Educación, la Provincia ejecuta actualmente 100.000 metros cuadrados de obra nueva, de los cuales 65.000 corresponden a escuelas técnicas, un sector clave para la formación de mano de obra vinculada al crecimiento energético y productivo de la región.

En Salud, ya fueron inaugurados 14.215 metros cuadrados de nuevas instalaciones, a los que se suman otros 46.000 metros cuadrados en ejecución. Además, avanza la reactivación del Hospital Norpatagónico, una obra estratégica de 42.000 metros cuadrados que permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención sanitaria en la provincia.

En Seguridad, el Gobierno lleva adelante un plan de infraestructura que contempla 45 obras. El objetivo es incorporar 670 nuevas plazas carcelarias y mejorar dependencias policiales distribuidas en distintas localidades del territorio neuquino.

Un modelo de gestión con impacto regional

La administración de Rolando Figueroa sostiene que el crecimiento de los recursos provinciales no se tradujo en una expansión generalizada del gasto, sino en una mayor capacidad para sostener servicios esenciales y responder a demandas históricas de la población.

El enfoque cobra especial relevancia en una provincia que experimenta una fuerte expansión económica impulsada por Vaca Muerta, donde el crecimiento demográfico y la demanda de servicios públicos exigen inversiones permanentes en infraestructura, educación, salud y seguridad para acompañar el desarrollo regional.