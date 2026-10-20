Gaido propone congelar el número de concejales en Neuquén para bajar los costos de la política

Este martes 20 de octubre, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante de enmienda de la Carta Orgánica, el cual tiene por objetivo permitir que la ciudadanía decida si está a favor o no de la elección de medio término de cara al año que viene, cuando cambie la gestión a nivel municipal -habrá que ver si hay continuidad de la administración ya sin el actual jefe comunal- y también la composición del Concejo Deliberante.

Esta iniciativa es una continuidad de lo que pasó en el año 2021, cuando también se desempeñaba como intendente de Neuquén Mariano Gaido. En ese momento, hubo más de un 65% de respaldo a la eliminación de medio término. La principal modificación tiene que ver con suprimir los comicios cada dos años para pasar a votar cada cuatro junto con los comicios de carácter municipal.

En la presentación del proyecto de ordenanza, Gaido expresó: “Es un momento histórico por un anuncio muy importante que es contar con esta enmienda que llevaremos adelante. Convocamos a la ciudadanía a través de los medios, en un nuevo momento importantísimo para la vida institucional de la ciudad”.

En ese sentido describió: “Vamos a poner a consideración de la ciudadanía una reforma de la Carta Orgánica para bajar costos a la política, esta decisión tiene que ver con la continuidad de lo que llevamos a cabo en 2021. En aquella oportunidad eliminamos las elecciones de medio término, y la población acompañó para bajar costos con un apoyo del 66% de los vecinos”.

“Volvemos a insistir para que, lo que habíamos propuesto, volver a proponerlo. Estamos convencidos del acompañamiento para bajar costos de la política y hacer eficiente la gestión, esto tiene que ver con proponer el congelamiento de la banca de la cantidad de concejales”, detalló el intendente Gaido en su discurso.

Además, dijo que “esto tiene relación con lo que hace el Ejecutivo, tenemos la misma cantidad de empleados públicos que cuando asumimos hace más seis años, inclusive Neuquén tiene la mejor administración del país porque solo destina el 22% de sus recursos a pago de personal”.

“A través de un acuerdo de buscar como prioridad eficiencia del Estado y menos costos, hacemos esta presentación para su tratamiento y esperamos que se debata de manera urgente para que la gente se pueda expresar en la próxima elección”, sostuvo el intendente capitalino.

Finalmente hizo un pedido público para que se eliminen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas un gasto innecesario.

“Los neuquinos somos nuevamente un ejemplo, estoy orgulloso que se consulte para hacer eficiente la política”, concluyó Mariano Gaido.

También habló al respecto el exintendente y actual diputado provincial, Guillermo Monzani, quien consideró que “elegimos acompañar este tipo de reformas, la elección de medio término paraba la gestión municipal por un año”, al referirse al 2021.

“Los argentinos nos acostumbramos a personas que dicen que van a refundar, y en lugar de eso refunden porque no solemos seguir las políticas de Estado, admiro la capacidad que tuvo Mariano (Gaido) para darle continuidad al ahorro en la política, a las obras, y en este caso lo que nos convoca, pero faltaba el congelamiento de las bancas”, manifestó el actual legislador.

En el mismo sentido, detalló que “cuando uno va a votar a veces muchos no votan, fue importante el hecho de insistir en que se ponga a consideración de la ciudadanía el número de bancas. Incrementar esos números me parece que no cambiará la vida de las personas y lograremos un ahorro verdadero”.

“Vamos a apoyar esta enmienda para que se ponga a consideración de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones, estaré militando esta reforma”, concluyó.





