Generación RePensándonos reunirá a jóvenes de toda la provincia para pensar el futuro de Neuquén

La Fundación Repensándonos, junto con el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, realizará el próximo sábado 7 de noviembre el encuentro presencial de Generación RePensándonos, una iniciativa de formación que promueve el liderazgo, la participación y el compromiso de las juventudes con el desarrollo de sus comunidades. La jornada reunirá en Neuquén capital a jóvenes de distintas localidades de la provincia que participaron de una propuesta formativa orientada a fortalecer sus capacidades de liderazgo, comunicación y pensamiento estratégico, y a brindarles herramientas para transformar ideas en proyectos con impacto positivo en la sociedad. Un diálogo sobre las oportunidades y los desafíos de Neuquén Uno de los momentos centrales de la jornada será “La Gran Charla: Renovación y proyecto de provincia”, un conversatorio que tendrá lugar a las 17 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), en Neuquén capital.

El espacio contará con la participación del gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, y del especialista en comunicación política Mario Riorda, y propone abrir una conversación sobre los desafíos del presente, las oportunidades de desarrollo de Neuquén y el papel de las nuevas generaciones en la construcción del futuro provincial. La propuesta busca poner en diálogo distintas perspectivas sobre el desarrollo de la provincia y promover la reflexión acerca de cómo las juventudes pueden involucrarse activamente en la vida pública, aportar nuevas ideas e impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento de sus comunidades. El conversatorio será abierto a toda la comunidad, por lo que no será necesario formar parte del programa Generación RePensándonos para participar. La asistencia requerirá inscripción previa a través del sitio web de la Fundación. Formación para transformar ideas en proyectos Generación RePensándonos es un programa gratuito de formación en liderazgo público y comunitario, impulsado por la Fundación Repensándonos junto con la Universidad Católica de Córdoba, destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años de toda la provincia. La iniciativa propone un espacio de aprendizaje, intercambio y participación para que los jóvenes puedan comprender los desafíos de sus entornos, desarrollar herramientas de trabajo colaborativo y fortalecer sus capacidades para diseñar proyectos con impacto comunitario. A través de encuentros virtuales y una jornada presencial, el programa aborda contenidos vinculados con el liderazgo, la comunicación efectiva, el storytelling, la relación de las juventudes con lo público y el liderazgo tecnológico. También contempla talleres de trabajo en equipo y una instancia de presentación de proyectos. Fundación Repensándonos ·

Desarrollo Sostenible para un Nuevo Porvenir La jornada presencial del 7 de noviembre marcará el cierre de esta primera experiencia formativa y, al mismo tiempo, buscará fortalecer una red provincial de jóvenes comprometidos con sus localidades y con el desarrollo sostenible de Neuquén. Desde la Fundación Repensándonos destacan la importancia de generar espacios que permitan a las nuevas generaciones encontrarse, intercambiar perspectivas y desarrollar propuestas. La iniciativa parte de una convicción: los jóvenes no solo son protagonistas del futuro, sino también actores fundamentales del presente, con capacidad para participar en los debates públicos y contribuir a la construcción de una provincia con más oportunidades. Información del evento Actividad: La Gran Charla — “Renovación y proyecto de provincia”. Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: 17. Lugar: MNBA, Neuquén capital. Participantes del conversatorio: Rolando Figueroa, gobernador de la provincia del Neuquén; Mario Riorda, especialista en comunicación política. Organizan: Fundación Repensándonos e Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Participación: Abierta a toda la comunidad, con inscripción previa. Inscripciones y más información: www.repensandonos.org Entrevistas y contacto de prensa Se encuentran disponibles para entrevistas: • Matías Nicolás Martínez — Director Ejecutivo de la Fundación Repensándonos. • Camila Figueroa Vinassa — Directora de Desarrollo Institucional. • Mario Riorda — Especialista en comunicación política. Contacto de prensa: Carlos Esteban Forquera — Director de Comunicación. Teléfono: 299 507 3329 Más información: www.repensandonos.org