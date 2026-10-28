Villa La Angostura: hoteleros destacan el apoyo del gobierno neuquino para sostener el empleo turístico

Un reconocimiento al trabajo de quienes sostienen la actividad turística. Así definió Martín Suero, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura, al anuncio de un descuento del 30% en parte de la factura de electricidad para alojamientos y establecimientos gastronómicos de Neuquén. El dirigente valoró la disposición del gobernador Rolando Figueroa para escuchar los planteos del sector y consideró que la medida puede ayudar a cuidar los puestos laborales y evitar que los costos terminen deteriorando la atención a los visitantes.

“El gobernador nos demostró una actitud que refleja interés en valorar la mano de obra de la hotelería y el turismo”, afirmó Suero en diálogo con Entretiempo por AM550. Para el representante empresarial, el beneficio energético es un paso importante, aunque todavía quedan otros costos por resolver para que los establecimientos puedan mantener sus tarifas sin resignar personal ni prestaciones.

El planteo parte de una preocupación concreta: la hotelería de Villa La Angostura intenta sostener precios que mantiene desde hace tres años, mientras aumentan los gastos necesarios para abrir sus puertas. Suero explicó que el sector hizo un esfuerzo para evitar que viajar a la localidad se vuelva demasiado caro, pero advirtió que esa política comenzó a tensionar la calidad del servicio.

Los hoteleros buscan sostener el empleo y la atención

El aumento de las facturas de electricidad y gas llevó a algunos establecimientos a reducir servicios para contener sus gastos. Suero mencionó hoteles que dejaron de mantener sus piscinas climatizadas o apagaron luces exteriores durante la noche. También advirtió que, ante la presión económica, algunos negocios pueden verse tentados a reducir sus equipos de trabajo.

“Si antes atendíamos un restaurante con seis mozos, no podemos pretender hacerlo con tres”, sostuvo. Para el dirigente, reducir la cantidad de trabajadores repercute directamente en la experiencia de los turistas y pone en riesgo una de las características que distinguen al destino: la atención personalizada y la calidad de sus servicios.

El aumento de las facturas de electricidad y gas llevó a algunos establecimientos a reducir servicios para contener sus gastos

El presidente de la asociación también expresó su rechazo a la informalidad laboral. “Desde la asociación no promovemos que se contrate personal de manera informal: queremos que la gente tenga trabajo digno”, remarcó. Y resumió la dimensión comunitaria del problema con una frase: “Acá trabajamos en equipo y no podemos dejar a nadie a la deriva”.

La hotelería local abarca propuestas para distintos presupuestos, desde campings y alojamientos de glamping hasta cabañas, departamentos y hoteles de categoría superior. Suero señaló que parte de la identidad de Villa La Angostura se apoya en establecimientos que ofrecen piscinas, jacuzzis, saunas y vistas al lago, servicios que demandan un consumo importante de energía y personal para funcionar.

Las facturas de gas pueden llegar a siete millones de pesos

La diferencia entre los costos de años anteriores y los actuales ayuda a dimensionar la dificultad que atraviesa el sector. Según Suero, establecimientos que antes recibían facturas de gas de entre $500.000 y $600.000 mensuales ahora pueden afrontar montos cercanos a los $7 millones.

El descuento eléctrico del 30% representa un alivio, pero el dirigente espera que se complemente con otras iniciativas. Entre las alternativas que se encuentran en conversación mencionó posibles opciones de financiación bancaria en 12 cuotas y la recuperación de promociones que, en temporadas anteriores, favorecieron la llegada de visitantes.

El acceso al beneficio energético requiere una inscripción a través de la plataforma Tramitur. Suero contó que ya inició el trámite para su establecimiento y que se encontraba en etapa de evaluación. Para recibir la reducción, los negocios deben cumplir las condiciones exigidas, entre ellas contar con la habilitación correspondiente y no registrar deudas, multas ni juicios pendientes.

Las reservas anticipadas pueden ayudar a contener los precios

La preocupación por los costos también se traslada a la próxima temporada de verano. Suero explicó que los establecimientos analizan las tarifas que deberán aplicar y que los valores podrían aumentar si continúan subiendo la energía y los salarios.

Por eso, recomendó reservar con anticipación. Según indicó, quienes contratan con tiempo para enero, febrero, Navidad, Año Nuevo o incluso Semana Santa pueden encontrar todavía precios similares a los del verano anterior, aunque las condiciones varían según cada alojamiento y los servicios que ofrece.

El dirigente también señaló que la situación económica limita la incorporación de nuevos trabajadores. A su entender, sostener los equipos actuales es importante, pero el objetivo debe ser recuperar la capacidad de contratar personal y mejorar la atención.

Suero planteó que el esfuerzo requiere tanto decisiones públicas como compromiso empresarial. El descuento en la electricidad es una primera respuesta a los reclamos, mientras la asociación continúa conversando con el Gobierno provincial sobre otros costos que afectan a hoteles y restaurantes. La prioridad, insistió, es preservar el empleo, mantener una atención de calidad y evitar que el encarecimiento de los servicios termine trasladándose por completo a quienes eligen la cordillera neuquina para sus vacaciones.

La entrevista completa: