Gobierno y ATEN: puntapié inicial para empezar a discutir la pauta salarial 2027

El Gobierno de Neuquén y la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia (ATEN) estarán cara a cara este jueves 22 de octubre a partir de las 18.00, cuando se lleve adelante el primer encuentro oficial para comenzar a discutir la pauta salarial 2027 y, de esa manera, se dé el puntapié inicial a la negociación paritaria en el sector educativo.

La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos que encabeza Jorge Tobares a comienzos de la semana, mientras el gremio educativo de la provincia llevaba a cabo un encuentro plenario en la ciudad de Zapala.

El encuentro entre las partes se desarrollará este jueves 22 de octubre a las 18.00 en la Sala Lafitte de la Casa de Gobierno, donde suelen darse todas las reuniones con representantes de los sindicatos estatales de Neuquén.

Será la primera reunión entre las partes en clave de discusión salarial, y se espera que esté encabezada por el ministro Tobares en representación de la provincia y por la secretaria general del gremio a nivel provincial, Fany Mansilla.

Es sabido que ATEN suele ser el sindicato más “inflexible” a la hora de negociar la pauta salarial con el Gobierno, a diferencia de lo que sucede con otros gremios como UPCN, ATE e incluso UNAVP, con quienes el gobernador Rolando Figueroa suele alcanzar un acuerdo salarial anualizado.

Por ese motivo, la reunión de este jueves será una buena oportunidad para evaluar cómo está la temperatura a la hora de contemplar la paritaria para los docentes neuquinos, quienes tienen por lo general los sueldos más altos del país en el sector, como en reiteradas oportunidades ellos mismos reconocen.

Con respecto al contenido de la reunión en sí mismo, lo más probable es que el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa escuche las demandas de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén y que, a partir de ese momento, evalúe cuál es la mejor oferta que puede realizar para que se garantice el comienzo del ciclo lectivo 2027 en tiempo y forma. Pero es improbable que hoy exista una propuesta salarial concreta.

Según pudo conocer MejorInformado, el reclamo de ATEN tiene que ver con un aumento del salario básico de los docentes y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado, tal como tienen otros gremios estatales de la provincia.



