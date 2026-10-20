El Gobierno neuquino citó a ATEN para discutir las paritarias de cara al año que viene

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos que conduce Jorge Tobares, convocó a ATEN -gremio educativo de la provincia- para discutir la pauta salarial 2027. La cita será este jueves 22 de octubre a partir de las 18.00 en la Sala Lafitte ubicada en Casa de Gobierno, en la ciudad capital.

La citación por parte del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa se dio esta mañana mientras se desarrollaba el plenario de secretarios generales del sindicato, en la ciudad de Zapala, y responde a reiterados pedidos de convocatoria a paritarias que venía realizando la Asociación de Trabajadores de la Educación en Neuquén.

Será la primera reunión entre las partes en clave de discusión salarial, y se espera que esté encabezada por el ministro Tobares en representación de la provincia y por la secretaria general del gremio a nivel provincial, Fany Mansilla.

Es sabido que ATEN suele ser el sindicato más “inflexible” a la hora de negociar la pauta salarial con el Gobierno, a diferencia de lo que sucede con otros gremios como UPCN, ATE e incluso UNAVP.

Por ese motivo, la reunión de este jueves será una buena oportunidad para evaluar cómo está la temperatura a la hora evaluar la paritaria para los docentes neuquinos, quienes tienen por lo general los sueldos más altos del país en el sector.

No trascendió aun si el Gobierno de Neuquén tiene pensado realizar una primera propuesta a ATEN. Lo más probable es que, en primer lugar, se escuchen las demandas del sindicato y que, a partir de ese momento, se hagan las evaluaciones pertinentes.