ATEN reconoció que tiene los mejores salarios docentes del país, pero quiere más

Mientras que gobierno provincial se alista para enviar este mes el proyecto de presupuesto 2027 a la Legislatura, el gremio ATEN pidió retomar el debate salarial a pesar de que aún está vigente el acuerdo alcanzado en paritarias 2026, gracias al cual lograron percibir los salarios docentes más altos de la Argentina.

El planteo fue formulado a través de las redes sociales del sindicato por la secretaria general, Fany Mansilla, quien sostuvo que “ya es hora de hablar de salario” aunque admitió que Neuquén se diferencia de otras jurisdicciones en donde los sueldos “se desplomaron por el brutal ajuste a la inversión educativa del gobierno nacional”.

Distintos relevamientos difundidos durante 2026 ubicaron a Neuquén en el primer lugar de las comparaciones nacionales de salarios docentes. En junio, por ejemplo, se conoció que uno de los principales parámetros para elaborar ese tipo de informes es el maestro de grado con 10 años de antigüedad, cuyo salario bruto alcanzaba los $2.521.570 en Neuquén; un monto que ubicaba a los docentes neuquinos por encima de otras jurisdicciones.

En su carta pública, Mansilla señaló que la organización “valora los acuerdos logrados hasta el momento”, pero recalcó que “creemos que es momento y la oportunidad está dada, para discutir un salario acorde a la realidad económica de la provincia producto de los recursos provenientes de Vaca Muerta”.

Desde la administración de Rolando Figueroa se ha priorizado la inversión en Educación, al considerarla un sector estratégico para el desarrollo. Se han destinado recursos tanto para garantizar el pago de los salarios docentes como para asumir con fondos propios el pago de determinados ítems que dejó de afrontar Nación, tal es el caso del Fonid o la conectividad.

Además, se implementó el plan de becas Gregorio Alvarez -considerado por la UNESCO como el más importante de la Argentina- para garantizar igualdad de oportunidades a los estudiantes de todos los niveles, se puso en marcha el primer programa provincial para reducir la brecha digital y modernizar la educación en escuelas públicas -denominado Plan Pehuén- y se lleva adelante -con recursos de todos los neuquinos- la mayor inversión en infraestructura educativa en la historia de la provincia, al construir 100.000 metros cuadrados de escuelas que permitirán dar respuesta a las comunidades educativas y erradicar las aulas que durante años funcionaron en trailers.

El posteo publicado en redes llega en el momento en que las autoridades neuquinas están elaborando el proyecto de presupuesto para el año que viene y con un anuncio previo de que este gremio –el único que no acordó la pauta salarial hasta mediados de 2027– será convocado a una nueva mesa de negociación salarial antes de que finalice el año.

Mientras tanto, el actual acuerdo salarial para los docentes contempla una última actualización por IPC correspondiente al período octubre-diciembre de 2026, que impactará en enero de 2027. Es decir que, cuando se sienten nuevamente a negociar, el gobierno y ATEN tendrán como telón de fondo un esquema que sigue vigente y es el que les permitió a los docentes neuquinos percibir los salarios más altos del país.