El Gobierno incorporó la Ruta Nacional 237 al plan de concesiones y podría tener peajes

El Gobierno nacional incorporó la Ruta Nacional 237 de Neuquén al esquema de concesiones de la Red Federal de Concesiones, que habilita la participación de empresas privadas en la administración, explotación y mantenimiento de corredores viales mediante el cobro de peajes.

La decisión quedó oficializada este viernes 13 de noviembre de 2026, a través del Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma alcanza a otras 25 rutas nacionales y al acceso A0017, y establece un plazo de 12 meses para convocar a las licitaciones públicas nacionales e internacionales.

La incorporación de la Ruta 237 no significa que comenzarán a cobrarse peajes de manera inmediata. Aún deben definirse los sectores que serán concesionados, las condiciones de los contratos, las eventuales inversiones y el esquema tarifario. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) tendrá a su cargo la supervisión y el control de las futuras concesiones.

Qué establece el decreto sobre la Ruta 237

El Decreto 1358/2026 amplía el proyecto denominado Red Federal de Concesiones, mediante el cual el Gobierno nacional busca incorporar nuevos sectores de la red vial al sistema de gestión privada.

El régimen contempla que las empresas adjudicatarias puedan encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas. También podrán prestar servicios a los usuarios y obtener ingresos mediante el cobro de peajes.

La medida se encuadra en la Ley 17.520, que regula las concesiones de obras públicas y permite otorgar a operadores privados la explotación de infraestructura mediante el cobro de tarifas u otras remuneraciones.

Uno de los aspectos centrales es que el decreto no establece que toda la Ruta 237 será concesionada, sino que la incorpora al conjunto de trazas sobre las cuales podrán delimitarse los futuros corredores.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá determinar los tramos con un informe técnico previo de Vialidad Nacional (VN), aprobar los pliegos, convocar a licitación, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos.

Los 360 kilómetros de la Ruta 237 y las localidades que conecta

La Ruta Nacional 237 tiene una extensión aproximada de 360 kilómetros en territorio neuquino y constituye uno de los principales corredores de integración entre el Alto Valle y la región cordillerana.

Su recorrido comienza en el empalme con la Ruta Nacional 22, en las inmediaciones de Arroyito, y se extiende hasta la conexión con la Ruta Nacional 40, cerca de Confluencia Traful y de los lagos Traful y Nahuel Huapi.

A lo largo de su trazado conecta localidades y puntos estratégicos como Villa El Chocón, Picún Leufú y Piedra del Águila, además del paraje Collón Curá.

También funciona como una vía de acceso hacia destinos turísticos de la cordillera, a través de sus conexiones con las rutas nacionales 40 y 234. Entre ellos se encuentran Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful.

La importancia del corredor excede el movimiento turístico: es una conexión utilizada por residentes, transportistas y actividades productivas que necesitan vincular el Alto Valle con la región de los lagos.

¿Cuándo podrían comenzar a cobrarse peajes?

El decreto establece que el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, deberá convocar a las licitaciones dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Como fue publicado el 13 de noviembre, el decreto comenzará a regir el 14 de noviembre de 2026. Por lo tanto, el plazo para realizar los llamados a licitación se extenderá hasta noviembre de 2027.

Sin embargo, ese cronograma no representa una fecha de inicio del cobro de peajes. Después de la convocatoria deberán desarrollarse los procedimientos de selección, evaluación y adjudicación de las empresas que se hagan cargo de los corredores.

Una nueva etapa para la Red Federal de Concesiones

La incorporación de la Ruta 237 forma parte de una ampliación del programa nacional de concesiones viales que ya atravesó distintas etapas desde 2025. Según informó el Gobierno nacional, las etapas anteriores permitieron adjudicar más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula aproximadamente el 80% del tránsito nacional.

Con el Decreto 1358/2026, el Ejecutivo amplió el universo de corredores que podrán incorporarse al sistema. La medida incluye 26 rutas nacionales y el acceso A0017, distribuidos en distintas provincias. El objetivo oficial es promover la participación privada en el financiamiento, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, con la supervisión del Estado nacional.