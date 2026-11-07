Un camión fue arrasado por el fuego durante la madrugada y permanece sobre la calzada de la Ruta 237

La circulación por la Ruta Nacional 237 se encuentra reducida a la altura del puente sobre el río Collón Cura, debido a que un camión incendiado durante la madrugada permanece sobre la calzada. Vialidad Nacional informó este sábado de este sábado 7 de noviembre que el vehículo pesado todavía no fue retirado y pidió a los conductores circular con extrema precaución.

El inconveniente se registra en el kilómetro 1523 de la traza, en el sector de conexión entre San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Neuquén capital y el Alto Valle. La presencia del camión obliga a extremar los cuidados al atravesar ese tramo.

El camión incendiado permanece sobre la calzada

En un primer comunicado, difundido a las 00:20, Vialidad Nacional había informado la interrupción total del tránsito en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. La medida se tomó mientras se desarrollaban las tareas vinculadas con el incendio del transporte pesado.

Sin embargo, en la actualización de las 7:45 de este sábado, el organismo modificó el estado de transitabilidad y comunicó que la circulación se encontraba reducida. Según precisó, el camión continuaba sobre la cinta asfáltica a la espera de ser retirado por su compañía de seguros.

Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución

Ante esta situación, el organismo solicitó a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial que trabaja en el lugar. También recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandará el retiro del vehículo ni cuándo quedará normalizada la circulación. Quienes tengan previsto viajar por la Ruta 237 deberán consultar el estado actualizado del corredor antes de salir y contemplar posibles demoras al atravesar el sector del puente sobre el río Collón Cura.