Mañana trágica en la Ruta 237: dos accidentes por la lluvia dejaron un muerto cerca de Picún Leufú

Una mañana marcada por la lluvia torrencial dejó este viernes 6 de noviembre dos accidentes sobre la Ruta Nacional 237, en cercanías de Picún Leufú. Los siniestros ocurrieron con pocos minutos de diferencia y uno de ellos tuvo un desenlace fatal: un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas.

El primer hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1384, donde una camioneta Chevrolet S10 sufrió un vuelco. En el vehículo viajaban un hombre y dos mujeres, quienes fueron asistidos por una dotación de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú hasta la llegada del personal de salud del hospital local.

Una camioneta Chevrolet S10 despistó en el kilómetro 1384 y sus ocupantes fueron asistidos.

Mientras la dotación regresaba de ese operativo, los bomberos se encontraron con un segundo accidente en el kilómetro 1367 aproximadamente. En ese lugar, un automóvil Chevrolet Corsa había volcado con dos hombres en su interior.

Por la violencia del impacto, el acompañante falleció en el lugar, mientras que el conductor sufrió lesiones de diversa consideración y recibió asistencia de los equipos de emergencia.

Un Chevrolet Corsa volcó y su acompañante falleció en el lugar del accidente.

La lluvia complicó la circulación en la Ruta 237

Desde Bomberos Voluntarios de Picún Leufú informaron que los accidentes ocurrieron en una jornada con lluvia torrencial y alertaron sobre las condiciones de la calzada.

La acumulación de agua en algunos sectores de la ruta y el incremento del tránsito hacia destinos cordilleranos llevaron a los rescatistas a recomendar mayor precaución al circular.

Bomberos Voluntarios recomendaron circular con precaución por agua en la calzada y lluvia intensa.

"Se recomienda mucha precaución en este comienzo de fin de semana, dada la acumulación de agua en sectores de la cinta asfaltica como el aumento del tráfico vehicular", señalaron desde Bomberos.

Solicitaron a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia de frenado y extremar los cuidados para evitar nuevos siniestros durante el fin de semana.