El Gobierno neuquino se reunió con intendentes del Limay para avanzar en el Presupuesto 2027

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno un encuentro entre autoridades del Ejecutivo de Neuquén y representantes de las localidades que comprenden la región Limay. El objetivo es trabajar articuladamente en la elaboración del Presupuesto 2027. Participaron jefes comunales de Picún Leufú, Piedra del Águila, Paso Aguerre, Santo Tomás y El Sauce.

Tras la reunión, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, afirmó: “Estamos trabajando con todos los intendentes en forma conjunta y articulada, analizando cada una de las obras que están previstas para el presupuesto que en breve vamos a presentar en la Legislatura. Esto es un proyecto de ley que luego hay que trabajarlo junto a todos los diputados, para llegar al mejor acuerdo y a un presupuesto que sea representativo de las necesidades de infraestructura que tiene cada una de las regiones”.

Además, destacó “la importancia de trabajar en territorio, equitativamente, evitando desigualdades del pasado. Las prioridades deben trabajarse en conjunto, no sólo dentro de la gestión del Gobierno provincial, sino también en articulación con cada uno de los municipios”.

Para cerrar, Bertoldi puso énfasis en que “es la primera vez en la historia que se trabaja el presupuesto de esta manera, de forma participativa y representativa.

Esto marca un punto de inflexión, más allá de colores políticos. Acá estamos trabajando en el desarrollo de la infraestructura de toda la provincia y todas las localidades tienen la misma importancia a la hora de la elaboración del presupuesto”.

Con esta metodología de trabajo, el Gobierno mantiene su política de transparencia en la gestión pública y de trabajo conjunto con los gobiernos locales, formalizada a través del Pacto de Gobernanza. De esta manera, se busca traducir el presupuesto en obras de impacto social que mejoren la calidad de vida de los neuquinos e impulsen la transformación de la provincia.

Participaron del encuentro el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Educación, Soledad Martínez; Perla Díaz, intendenta de Picún Leufú; Julio Hernández, intendente de Piedra del Águila; Marcelo Pino, presidente de la comisión de fomento de Paso Aguerre; Edgardo Torres, presidente de la comisión de fomento de El Sauce; y Soledad López, secretaria de Gobierno de Santo Tomás.

La palabra de los intendentes del Limay del Medio

Perla Díaz, intendenta de Picún Leufú, manifestó: “Estamos muy contentos con la invitación del gobernador. Tenemos varias obras en ejecución y también prevemos anunciar otras en un corto plazo. Para nosotros es muy importante exponer las necesidades de la localidad ante el Gobierno”.

Julio Hernández, intendente de Piedra del Águila, expresó: “Asistimos con mucha alegría a la reunión. Es muy importante la participación que se le da a los intendentes en la elaboración del presupuesto. En nuestra localidad se ha invertido mucho en educación, en vivienda y en infraestructura urbana. También en muchas acciones que tienen que ver con el deporte y la cultura. Hemos logrado consensuar muchas acciones y esperamos con ansias continuar trabajando de esta manera”.

Marcelo Pino, presidente de la comisión de fomento de Paso Aguerre, señaló: “Estamos felices de ser parte y de proyectar el presupuesto 2027. El gobierno escucha y de esta manera estamos logrando obras que históricamente venían siendo postergadas”.

Edgardo Torres, presidente de la comisión de fomento de El Sauce, comentó: “En nuestra localidad se hicieron muchas obras financiadas por el Gobierno provincial. Para nosotros es muy importante poder proyectar el futuro de El Sauce”.

Soledad López, secretaria de Gobierno de Santo Tomás, indicó: “Me parecen muy importantes estas reuniones, muy inclusivas. De esta manera se pueden visualizar mejor las necesidades de cada región”.