El avance en infraestructura médica y la categorización del Hospital de San Martín de los andes de Complejidad VI, ha permitido que los profesionales logren hitos médicos para que los ciudadanos puedan recibir una atención de calidad sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

El Dr. Aníbal Alí, especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial de Salud Pública de Neuquén, estuvo visitando el Hospital Dr. Ramón Carrillo. Allí encabezó una compleja cirugía de reconstrucción cráneo-facial a un paciente sanmartinsense que presentaba una lesión traumatológica grave.

La destacada intervención fue posible gracias al esfuerzo coordinado de un gran equipo de profesionales: Ana Fuentes (Instrumentadora de Neuquén); Dr. Miguel Benavídez (Odontólogo de nuestro hospital); Dra. Flor Parigiani (Odontóloga de nuestro hospital).

Detallaron que la cirugía demandó aproximadamente 5 horas de labor minuciosa y paciente. Además destacaron que es la primera vez que el Dr. Alí opera en este nosocomio, aprovechando el potencial de las nuevas instalaciones para dar respuesta a casos de alta complejidad.

Siguiendo el procedimiento, el paciente permaneció internado 24 horas, lo habitual para un postoperatorio relacionado con la cirugía llevada a cabo. Actualmente y tras recibir el alta médica para retirarse a su domicilio, deberá continuar los controles correspondientes durante los próximos días.