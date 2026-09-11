La obra de Neonatología del Hospital Castro Rendón avanzó un 68%: sumará más tecnología y atención humanizada

La obra de readecuación integral del Servicio de Neonatología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón alcanzó un avance del 68%, una intervención que permitirá transformar uno de los sectores más importantes del sistema público de salud de la provincia.

El proyecto apunta a mejorar la infraestructura del área que funciona como centro de cuidados críticos neonatales de mayor complejidad y como la única Terapia Intensiva Neonatal pública de Neuquén. La renovación busca adaptar los espacios a las necesidades actuales de atención y optimizar el trabajo de los equipos médicos.

Una nueva organización para la atención neonatal

Uno de los principales cambios será la unificación de los sectores de Neonatología I y II en una misma planta de internación. Actualmente, el servicio funciona dividido en dos pisos diferentes, una situación que genera traslados internos y dificulta la dinámica diaria.

Con la nueva distribución, se eliminarán desplazamientos innecesarios y se reorganizarán los espacios para que cada sector responda a los distintos niveles de complejidad que requieren los recién nacidos internados.

Además, el rediseño edilicio contempla áreas más funcionales para el personal de salud y mejores condiciones para la atención de los pacientes, con una infraestructura adaptada a las exigencias del servicio.

Una “neo humanizada” con más espacios para las familias

La ampliación también incorpora un modelo de atención centrado en la familia, con espacios pensados para acompañar a los recién nacidos durante su internación y favorecer una atención más humanizada.

El proyecto permitirá unificar sectores, mejorar la infraestructura y fortalecer la atención de bebés recién nacidos de alta complejidad.

Entre las mejoras previstas se encuentra la integración de una sala de extracción de leche humana dentro del propio servicio, para evitar que las madres deban trasladarse a otros sectores del hospital.

El proyecto incluye habitaciones equipadas, confortables y seguras para las madres que llegan desde distintas localidades de la provincia, además de una sala de comunicación familiar destinada a brindar información médica diaria en un espacio privado y adecuado.

Un quirófano propio para intervenciones de alta complejidad

Una de las incorporaciones más importantes será la construcción de un quirófano dentro del área de Neonatología. Esta mejora permitirá realizar intervenciones quirúrgicas complejas a bebés prematuros y pacientes críticos sin necesidad de trasladarlos fuera del sector.

El proyecto contempla espacios para familias, salas de aislamiento y capacitación del personal sanitario.

La presencia del equipo de neonatólogos durante los procedimientos permitirá una atención más segura y coordinada, especialmente en situaciones que requieren intervenciones inmediatas. La obra también contempla la creación de salas de aislamiento para el tratamiento de patologías infecciosas y espacios destinados a la capacitación continua del personal sanitario.