El Sistema Público Provincial de Salud sumó 103 nuevos profesionales de la salud y disciplinas afines, quienes comenzaron a desempeñarse formalmente en sus puestos desde el 3 de agosto, tras completar el proceso de selección correspondiente.

La incorporación busca fortalecer la capacidad operativa de la red sanitaria neuquina y mejorar la calidad de la atención, con nuevos residentes que se distribuirán en hospitales y centros de salud de distintas localidades de la provincia.

Más profesionales en todas las provincias

Los residentes se integrarán a equipos de trabajo de la Región Sanitaria Confluencia y de distintas localidades del interior, con funciones tanto en ámbitos intrahospitalarios como extrahospitalarios.

Los destinos contemplan los hospitales Dr. Eduardo Castro Rendón, Bouquet Roldán y Plottier, además del centro de salud Villa Farrel, en la Región Sanitaria Confluencia. En el interior provincial, los nuevos profesionales se incorporarán a los hospitales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral Co-Plaza Huincul, Zapala y Chos Malal.

La distribución territorial apunta a garantizar una cobertura sanitaria integral y, al mismo tiempo, fortalecer la disponibilidad de especialistas en distintas áreas del sistema público.

Nuevas condiciones laborales

El ingreso de los 103 profesionales se enmarca en la aplicación plena de la Ley 3.438, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa con el objetivo de consolidar el sistema de residencias como una política de Estado.

La normativa introdujo cambios destinados a mejorar tanto las condiciones laborales como la formación de los residentes. Entre las principales medidas se encuentra la implementación de incentivos geográficos y adicionales para especialidades críticas, que permiten mejorar la remuneración de los profesionales.

También se estableció el pago de un adicional por las guardias de formación, que anteriormente no eran remuneradas, y se redujo la carga horaria semanal máxima. En este marco, la duración de las guardias activas quedó limitada a 12 horas, frente a las 24 horas previstas anteriormente.

A estas medidas se suma la ampliación de los equipos docentes con horario protegido, una herramienta orientada a garantizar mejores condiciones para el acompañamiento y la capacitación de los profesionales durante su residencia.

Formación de especialistas

La formación de especialistas constituye una de las políticas centrales del sistema sanitario neuquino, tanto para capacitar a nuevos profesionales como para garantizar el recambio generacional y cubrir áreas consideradas prioritarias en todo el territorio provincial.

Con esta nueva incorporación, el Gobierno provincial busca consolidar una red pública con mayor capacidad de respuesta y, a la vez, ofrecer a los residentes mejores condiciones para su desarrollo profesional.