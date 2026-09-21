Dos cruces volvieron a conectar la avenida

La obra de la Gran Avenida dio un nuevo paso con la habilitación de 400 metros de la parte central y la reapertura de los cruces de Lainez y Leguizamón, dos puntos que permiten atravesar nuevamente la avenida y agilizan la circulación en el sector.

El móvil de AM550, con el periodista Juan Pablo Andréz, recorrió el nuevo tramo y comprobó que ambos cruces transversales ya están habilitados, con la semaforización funcionando y personal presente para ordenar el tránsito.

“Estos nuevos 400 metros habilitados permiten que el tránsito sea más fluido”, relató Andréz desde el lugar.

En Leguizamón, los vehículos deben reducir la velocidad para ingresar nuevamente a las colectoras. Además, los servicios interurbanos que antes tenían que realizar una vuelta compleja para dirigirse hacia la terminal poco a poco están retomando su recorrido habitual.

Los nuevos 400 metros agilizan la circulación. Foto: Bruno Calderón, Móvil Prima Multimedios

Ya se puede circular por la nueva avenida

El nuevo tramo habilitado se suma a los sectores que ya habían quedado disponibles el mes pasado. Ahora, quienes circulan por la zona pueden utilizar los tres carriles centrales, con dos destinados a la circulación y uno de estacionamiento para el acceso de los frentistas.

Durante el recorrido, el móvil mostró además que las chapas que separaban la zona de obra fueron retiradas, dejando a la vista parte de la nueva infraestructura.

“Se puede ver cómo va quedando el tramo nuevo que quedó habilitado, el de Lainez y el de Leguizamón, con cruces más ágiles”, describió Andréz.

Para quienes viven en el sector sur de la ciudad, la apertura de estos dos cruces modifica nuevamente la circulación cotidiana y permite atravesar la avenida sin las vueltas que eran necesarias durante el avance de los trabajos.

Nordenstrom será el próximo cruce habilitado. Foto: Bruno Calderón, Móvil Prima Multimedios

Nordenstrom será el próximo cruce habilitado

El avance continuará con nuevas aperturas. El subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, confirmó que en los próximos días se habilitará Nordenstrom, uno de los cruces nuevos que incorpora la obra.

“En unos días vamos a habilitar Nordenstrom, que es uno de los cruces nuevos que va a aparecer a partir de la obra”, explicó Nicola en diálogo con AM550, en el programa La mañana es de la primera.

La estrategia será continuar habilitando cruces a medida que avance la obra hacia el este.

“A medida que vayamos habilitando hacia el este, esto va a ir aconteciendo con el avance de la obra. Vamos a ir habilitando nuevos cruces”, señaló el ingeniero.

Así, la circulación comienza a recuperar conexiones mientras la obra continúa avanzando en los sectores que todavía permanecen en ejecución.

Las veredas y colectoras avanzan junto a la calzada. Foto: Bruno Calderón, Móvil Prima Multimedios

Veredas, iluminación y pluviales: así empieza a tomar forma

Más allá de la calzada que ya está habilitada, el recorrido permite observar el avance de otros componentes que terminarán de darle forma al nuevo corredor.

Nicola explicó que los trabajos continúan sobre las antiguas colectoras, con un avance importante entre Gatica y Chaneton, sobre la vereda sur. Allí ya se ejecutó parte de la cuneta ubicada entre el cuarto carril y el quinto, destinado al estacionamiento.

La cuneta tendrá pendiente para conducir el agua hacia el sistema pluvial.

Al mismo tiempo, comenzaron los trabajos vinculados con la iluminación y las veredas. Se están colocando los cañeros de iluminación y se avanza con el cordón de vereda, mientras ya empezó la ejecución de las propias veredas.

“En pocos días vamos a visualizar la arquitectura que tendrá la avenida”, anticipó Nicola.

El móvil de AM550 también mostró estos trabajos durante su recorrido: las colectoras, las veredas y los distintos sectores que todavía permanecen en obra ya permiten observar cómo se va armando el perfil definitivo de la Gran Avenida.

Los nuevos 400 metros agilizan la circulación. Foto: Bruno Calderón, Móvil Prima Multimedios

Más metros habilitados mientras la obra sigue

La habilitación de estos 400 metros no significa que los trabajos hayan terminado. Por el contrario, mientras los vehículos ya utilizan parte de la nueva avenida, las cuadrillas continúan trabajando en los sectores laterales y en la infraestructura que completará el corredor.

La obra avanza así en dos frentes: más sectores quedan disponibles para la circulación y, al mismo tiempo, se incorporan nuevos elementos de la avenida definitiva.

Los dos cruces reabiertos, los 400 metros habilitados y el próximo cruce de Nordenstrom marcan una nueva etapa de la intervención. Mientras tanto, detrás de los sectores ya transitables, continúan apareciendo las veredas, los pluviales, la iluminación y los nuevos espacios que terminarán de transformar la avenida Mosconi.