La Gran Avenida suma 400 nuevos metros habilitados y Neuquén recupera tres cruces clave

La transformación de la antigua traza de la Ruta Nacional 22 sigue avanzando en Neuquén capital. A partir de este sábado 19 de septiembre quedaron habilitados 400 nuevos metros del eje central de la Gran Avenida en el tramo comprendido entre las calles Láinez y Don Bosco, una apertura que además permite recuperar cruces fundamentales para la circulación en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Con esta nueva etapa, vuelven a estar operativos los cruces transversales de Nordenstrom, Leguizamón y Láinez, lo que restablece la conexión entre ambos lados de la avenida y mejora la movilidad para vecinos, comerciantes y automovilistas.

Más conectividad para vecinos y comerciantes

La habilitación representa un alivio para quienes circulan diariamente por el oeste y el centro de Neuquén, ya que reduce desvíos y mejora los tiempos de traslado en una zona que permanece en plena transformación urbana.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que esta apertura parcial permite recuperar circulación y eliminar restricciones que se mantenían desde el inicio de los trabajos. "Esta habilitación parcial es un paso muy importante porque nos permite recuperar circulación, eliminar restricciones y volver a conectar ambos lados de la avenida. La apertura de Nordenstrom, Leguizamón y Láinez va a mejorar notablemente la movilidad de todo el sector", señaló.

Además, remarcó que cada avance acerca a la ciudad al diseño definitivo del corredor urbano, pensado para acompañar el crecimiento sostenido de Neuquén y ordenar la circulación vehicular.

Cómo será la circulación en el nuevo tramo

Con la nueva configuración, el tránsito se concentra sobre el eje central de la avenida. Allí funcionan dos carriles por sentido de circulación y un carril de estacionamiento temporario destinado a los frentistas.

Según explicó Nicola, este esquema permite mantener el tránsito activo mientras continúan las tareas para completar la infraestructura definitiva, que incluirá cinco carriles, bicisendas, espacios verdes y nuevas veredas. El funcionario recordó que los automovilistas deberán circular con precaución porque el tránsito se desarrolla dentro de un sector donde la obra continúa en ejecución.

Por este motivo, se solicita respetar velocidades máximas, señalización, agentes de tránsito y banderilleros desplegados en cada intersección.

Un operativo especial de seguridad vial

La Municipalidad implementó un dispositivo especial para garantizar la convivencia entre vehículos, peatones y trabajadores. En toda la zona intervenida se instalaron vallas plásticas, defensas tipo New Jersey, conos, flechas luminosas y cartelería preventiva e informativa. El objetivo es brindar mayor seguridad mientras avanzan las tareas en los sectores laterales.

Las autoridades remarcaron que también se encuentra garantizado el acceso peatonal a viviendas y comercios mediante recorridos seguros y señalizados, por lo que la actividad comercial podrá continuar con normalidad durante esta etapa de la obra.

La etapa que viene: pluviales, veredas y bicisendas

Con el tránsito ya trasladado al eje central, los equipos de trabajo avanzarán sobre los laterales del corredor. En una primera fase se ejecutarán los pluviales longitudinales y posteriormente comenzará la construcción de nuevas veredas y bicisendas, elementos que forman parte del diseño urbano definitivo de la Gran Avenida.

Paralelamente, se iniciará el retiro progresivo del cerco provisorio de obra para avanzar con cordones cuneta y la instalación del nuevo sistema de iluminación LED, que completará la cobertura lumínica en toda la traza.