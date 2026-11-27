La Municipalidad de Neuquén realizará este fin de semana nuevos trabajos sobre la Gran Avenida, con cortes de tránsito en la intersección de Avenida Mosconi y Avenida Olascoaga. Las tareas se desarrollarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, cuando se colocará la base negra que formará parte de la nueva calzada.

Durante ambas jornadas permanecerán interrumpidas las dos manos de Avenida Mosconi en ese sector. La intervención afectará a los automovilistas que circulen por uno de los principales corredores viales de la capital neuquina.

Para mantener la conectividad entre ambos lados de la avenida, el municipio habilitó desde el viernes 27 de noviembre dos cruces transversales: San Luis, en sentido sur-norte, y La Pampa, en sentido norte-sur.

Qué calles se podrán utilizar como alternativas

Los conductores tendrán dos opciones para atravesar el sector intervenido:

Calle San Luis: habilitada para circular en sentido sur-norte.

Calle La Pampa: habilitada para circular en sentido norte-sur.

Estos cruces permitirán conectar ambos lados de Avenida Mosconi mientras se desarrollan las tareas en la intersección con Olascoaga.

Cortes en Mosconi y Olascoaga: qué calles estarán habilitadas para cruzar

Desde el municipio solicitaron circular con precaución, respetar la señalización y utilizar los desvíos habilitados para evitar inconvenientes durante el fin de semana.

La colocación de base negra, una etapa clave de la obra

La intervención prevista forma parte de la transformación integral de la Gran Avenida, uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes de Neuquén capital.

La colocación de base negra constituye una etapa de preparación de la estructura de la calzada, sobre la que posteriormente se completarán las capas necesarias para la circulación vehicular.

La obra busca modificar las condiciones de conectividad y circulación de un corredor estratégico de la ciudad, con impacto en los desplazamientos cotidianos de automovilistas y otros usuarios de la vía pública.

La transformación de la Gran Avenida continuará por etapas

La colocación de la base asfáltica en Mosconi y Olascoaga representa un nuevo avance dentro de un proyecto que busca cambiar la configuración de uno de los principales accesos y corredores urbanos de Neuquén.

Mientras continúen las intervenciones, el tránsito seguirá sujeto a modificaciones temporales en los distintos sectores de la avenida. La Municipalidad solicita a los conductores circular con precaución y consultar la señalización instalada antes de atravesar las zonas de obra.