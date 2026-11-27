La Municipalidad de Neuquén habilitará este viernes 27 de noviembre dos nuevos cruces transversales sobre la Gran Avenida: el de La Pampa, en sentido norte-sur, y el de San Luis, en sentido sur-norte. La apertura busca recuperar conexiones entre ambos lados de la ciudad y ofrecer nuevas alternativas para el tránsito.

La medida estará acompañada por la habilitación de 300 metros adicionales del eje central, entre Don Bosco y San Luis. Con esta apertura, los vehículos podrán circular por 1.000 metros continuos, desde Gatica hasta San Luis, en un nuevo tramo de la transformación vial.

Los dos cruces permitirán mejorar los desplazamientos cotidianos y la conectividad entre sectores de Neuquén que quedaron condicionados por el avance de las obras.

Cómo será la circulación por el nuevo tramo

El sector habilitado contará con dos carriles de circulación y uno de estacionamiento provisorio. La nueva configuración permitirá ampliar progresivamente el corredor central y reorganizar los movimientos vehiculares.

La apertura de La Pampa y San Luis también incorporará alternativas para atravesar la avenida en ambos sentidos, un aspecto clave para quienes necesitan desplazarse entre el norte y el sur de la ciudad.

Qué obras continuarán sobre la Gran Avenida

La habilitación de este sector permitirá liberar los espacios laterales para avanzar con una nueva etapa de los trabajos. En esos sectores se ejecutarán los desagües pluviales longitudinales. Posteriormente, se construirán las nuevas veredas y bicisendas, infraestructura prevista para completar la transformación urbana de la avenida.

Mientras duren las tareas, se garantizará el acceso peatonal a viviendas y comercios mediante recorridos seguros y señalizados.

Una transformación que avanza por etapas

La apertura de los nuevos cruces y la extensión del eje central forman parte de una intervención urbana que busca modificar la circulación y la conectividad en uno de los principales corredores urbanos de Neuquén.

El avance de las obras supone un cambio progresivo en la organización del tránsito: primero se habilitan sectores centrales y conexiones transversales, mientras continúan los trabajos de infraestructura en los laterales.

De esta manera, la Municipalidad de Neuquén busca compatibilizar la circulación vehicular con la ejecución de los desagües, las veredas y las bicisendas que completarán el proyecto.