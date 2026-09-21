Un ejemplar de tucúquere (Bubo magellanicus) fue rescatado por personal de Áreas Naturales Protegidas luego de que un vecino alertara sobre la presencia del ave en una situación de peligro.

El procedimiento se realizó el pasado 17 de septiembre en la localidad de Caviahue. El animal se encontraba semisumergido en un arroyo, por lo que los guardaparques acudieron al lugar y lograron ponerlo a salvo.

Tras retirarlo del agua, el personal especializado evaluó su estado y constató que no presentaba heridas ni lesiones. Debido a sus buenas condiciones, el tucúquere fue liberado posteriormente en un sector adecuado para que pudiera recuperarse y regresar a su ambiente natural.

Las características del tucúquere

El tucúquere, también conocido como ñacurutú, es un ave rapaz de hábitos principalmente nocturnos. Sus características físicas, entre ellas su visión adaptada a la oscuridad, su desarrollado sentido del oído y su particular plumaje, le permiten desenvolverse como cazador durante la noche.

Además, cumple un importante rol dentro del ecosistema al contribuir al control natural de poblaciones de roedores.

Desde las autoridades ambientales recordaron a la comunidad que, ante la presencia de fauna silvestre en peligro, no se debe intentar manipular ni trasladar a los animales por cuenta propia. Lo recomendable es dar aviso a guardaparques o guardafaunas para que pueda intervenir personal especializado.