Cómo denunciar la tenencia o venta de fauna exótica en la provincia de Neuquén

La aparición de erizos africanos, axolotes y otras especies exóticas en procedimientos realizados en Neuquén volvió a poner el foco sobre una problemática que preocupa a especialistas, organismos ambientales y fuerzas de seguridad: la tenencia y comercialización ilegal de animales que no forman parte de la fauna autóctona.

Durante los últimos días, dos procedimientos realizados en la capital neuquina permitieron rescatar ejemplares que eran ofrecidos para la venta o mantenidos en comercios sin la autorización correspondiente. Más allá de las infracciones detectadas, desde la Dirección Provincial de Fauna remarcan que este tipo de situaciones puede generar consecuencias ambientales, sanitarias y sociales que muchas veces son desconocidas por quienes adquieren estos animales.

Qué pasó en los operativos realizados en Neuquén

El más reciente ocurrió este martes 16 de septiembre en un comercio del microcentro neuquino. La investigación se había iniciado por la presunta comercialización ilegal de erizos africanos y derivó en un allanamiento realizado por la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un erizo africano, un ratón ruso, tres hámsters, un cobayo y siete axolotes exóticos. Además, se incautaron peceras, jaulas, medicamentos veterinarios, alimentos y otros elementos vinculados al mantenimiento de los animales.

Días antes, el viernes 11 de septiembre, la Policía había rescatado una familia de erizos africanos integrada por un macho, una hembra y tres crías. Según la investigación, los ejemplares eran ofrecidos para la venta a través de redes sociales.

Todos los animales serán trasladados a espacios adecuados para su resguardo y atención.

Por qué preocupa la presencia de fauna exótica

Los especialistas explican que las especies exóticas son aquellas que fueron introducidas fuera de su área de distribución natural. Cuando son liberadas, escapan o se reproducen sin control, pueden generar impactos significativos sobre los ecosistemas locales.

Entre los principales riesgos se encuentran la competencia con especies nativas por alimento y refugio, la alteración de los ambientes naturales y la posibilidad de transmitir enfermedades o parásitos que no están presentes en la fauna silvestre de la región.

Además, algunos animales que suelen comercializarse como mascotas requieren condiciones específicas de temperatura, alimentación y cuidados veterinarios. Cuando estas necesidades no pueden ser cubiertas, el bienestar animal también se ve comprometido.

Uno de los ejemplares de erizo africano rescatados en el procedimiento del martes 11 de septiembre - Foto: Archivo

Cómo denunciar la venta o tenencia ilegales de animales

Desde la Dirección Provincial de Fauna recuerdan que cualquier persona puede colaborar con la protección de los animales y del ambiente realizando denuncias cuando detecte situaciones irregulares.

Las denuncias pueden realizarse ante casos de:

Venta ilegal de fauna silvestre o exótica .

. Tenencia no autorizada de animales protegidos .

. Captura de ejemplares en ambientes naturales .

. Traslado irregular de fauna .

. Publicaciones en redes sociales que ofrezcan animales cuya comercialización está prohibida.

La línea gratuita habilitada por la Provincia es el 0800-666-6636, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 20.

Una responsabilidad compartida para cuidar la biodiversidad

Desde los organismos de control sostienen que la protección de la fauna no depende únicamente de los procedimientos policiales o las inspecciones oficiales. También requiere del compromiso de la comunidad para evitar la compra de animales de origen ilegal y para denunciar situaciones que puedan poner en riesgo la biodiversidad.

Cada denuncia permite intervenir de manera temprana, proteger a los ejemplares involucrados y prevenir que especies exóticas ingresen o se expandan en ambientes donde podrían generar impactos difíciles de revertir.