Qué hacer en Neuquén durante el fin de semana largo: fiestas, gastronomía, montaña y paseos

El fin de semana largo del 12 de octubre ofrecerá en Neuquén una amplia agenda de actividades para disfrutar en distintos puntos de la provincia. Desde fiestas populares y propuestas gastronómicas hasta competencias de montaña, ferias culturales, paseos turísticos y celebraciones vinculadas con las tradiciones locales, las localidades neuquinas preparan propuestas para residentes y visitantes.

Zapala: Sabores del mundo y tradición en la Fiesta del Inmigrante

En Zapala, del 9 al 11 de octubre, se realizará la 18ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC 2026), en el Paseo La Estación. Durante tres jornadas, el encuentro reunirá stands con gastronomía típica de distintas colectividades del mundo, paseos de artesanos, masterclass de cocina y espectáculos musicales en vivo. Como parte de la celebración también se realizará el tradicional sorteo de un vehículo 0 km entre los asistentes.

Villa Pehuenia-Moquehue: Una gran mesa frente al lago para celebrar la gastronomía

Villa Pehuenia-Moquehue sumará el 10 y 11 de octubre una nueva propuesta gastronómica y cultural con la primera edición de “¡A la mesa!”, que tendrá como escenario el Muelle Turístico de Villa Pehuenia, frente al lago Aluminé. Durante ambas jornadas habrá degustaciones, presentaciones y maridajes de cervezas artesanales, gin, vermut, pastas, pescados, quesos, embutidos, productos elaborados a base de piñón, alfajores, helados y otras propuestas gastronómicas locales. La iniciativa también contará con artesanos, artistas y músicos, y tendrá como protagonista una gran mesa de 15 metros que será intervenida en vivo por artistas de la localidad hasta convertirse en una obra colectiva que continuará formando parte de futuras ediciones.

Huinganco y Andacollo: Montaña, aventura y adrenalina en el Trail del Viento

En el Norte Neuquino, Huinganco y Andacollo serán epicentro de la décima edición del Trail del Viento, una de las carreras de montaña más emblemáticas y técnicas de la Patagonia. La competencia se desarrollará del sábado 10 al lunes 12 de octubre y tendrá sus circuitos en la Cordillera del Viento, con senderos técnicos de alta montaña, filos expuestos, acarreos y sectores que alcanzan el Cerro Corona, hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, con posibilidad de atravesar parches de nieve y enfrentar las características ráfagas del norte neuquino.

Huinganco: Tulipanes, artesanos y un nuevo mirador para recibir la primavera

También en el Norte Neuquino, Huinganco celebrará la llegada de la primavera con la apertura de “Primavera en el Alto Neuquén – Huinganco Florece”, este sábado 10 de octubre. La jornada incluirá un recorrido por los tulipanes del Vivero Provincial, que se incorpora como nuevo atractivo turístico, además de la inauguración y bendición del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, una obra de más de 12 metros de altura realizada por el arquitecto y escultor Alejandro Santana, que se convertirá en un nuevo punto panorámico del norte neuquino. La jornada comenzará a las 9.30 y también contará con música en vivo, feria de artesanos y productores. A las 10 será el recorrido por los tulipanes, a las 12 la inauguración del Sagrado Corazón y a las 15 se podrá acompañar el Trail del Viento.

Chorriaca: Tradición gaucha, jineteada y música en la Fiesta de la Parición

Las fiestas populares tendrán además su lugar en Chorriaca, donde el 10 y 11 de octubre se realizará la cuarta Fiesta Regional de la Parición, bajo el lema “Tradición que nos une, pasión que nos identifica”. Organizada por el Grupo El Trahuel, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la Comisión de Fomento y la Comunidad Kilapi, la celebración reunirá actividades criollas, jineteada, destrezas gauchas, música y baile.

Las Lajas: Homenaje a las mujeres rurales con jineteada y tradiciones del campo

Las Lajas, por su parte, será escenario el sábado 10 y domingo 11 de la 13ª edición del Homenaje a la Mujer Rural Campesina y 3ª Edición Provincial. La celebración se desarrollará en el predio de la Villa Rural La Buitrera y tendrá como ejes las jineteadas, destrezas criollas, música, gastronomía y encuentros familiares. Bajo los lemas “Raíces que inspiran, mujeres que hacen historia” y “Mujeres de campo, fuertes hoy y siempre”, la propuesta busca reconocer la historia, el esfuerzo cotidiano y el aporte de las mujeres rurales campesinas a la identidad cultural de las comunidades del interior neuquino.

Junín de los Andes: Sabores árabes y tradición gastronómica en Ruca Hueney

Junín de los Andes también tendrá una propuesta vinculada con la identidad gastronómica y cultural. El domingo 11 de octubre, el histórico restaurante Ruca Hueney, distinguido con el Sello de la Gastronomía Neuquina, volverá a ser escenario de la Fiesta Árabe, un encuentro que forma parte de la historia gastronómica y cultural de la localidad.

Villa La Angostura: Música, danza y feria para disfrutar en familia

El domingo 11 de octubre desde las 17, la Plaza Los Pioneros será escenario de una tarde de música, danza y encuentro familiar. Se presentará el grupo “El Reencuentro”, de Martín Flores y Roxana Quintupuray, junto a artistas invitados. La actividad contará además con buffet y feria de emprendedores.

San Martín de los Andes: Libros, escritores y 20 años de la Feria Regional

El sábado 10 de octubre dará iniciouna nueva edición de la Feria Regional del Libro, que se extenderá hasta el sábado 17 de octubre y celebrará sus 20 años bajo el lema “Leer para construir democracia”. La vigésima edición ofrecerá presentaciones de libros, charlas, encuentros con escritores y escritoras, propuestas para las infancias, espacios de intercambio y distintas iniciativas vinculadas con el mundo del libro y la literatura. Las actividades se desarrollarán en la tradicional carpa ubicada sobre calle Drury, junto a la Sala Lidaura Chapitel.

Neuquén capital: Paseos gratuitos para descubrir la ciudad y sus paisajes

En Neuquén capital, el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 se podrán realizar paseos guiados gratuitos y experiencias organizadas junto a prestadores y agencias de viajes locales. El sábado habrá salidas del Bus Turístico a las 10.30, 12, 16.30 y 17.30; a las 11 se realizará el Minibús Costero y a las 14.30, el recorrido por los miradores. El domingo se sumarán el Paseo Limay + Hiroki y nuevas salidas del Bus Turístico, mientras que el lunes habrá nuevos recorridos turísticos y una actividad especial en la Península Hiroki.

Todos los paseos de la ciudad de Neuquén son guiados y gratuitos. La inscripción se realiza de manera presencial, 30 minutos antes de cada salida, en la Oficina de Informes Turísticos ubicada en avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril. En el caso de la Península Hiroki, habrá propuestas durante todo el fin de semana, de 8 a 18.30, con recorridos programados cada dos horas y registro en el portal de acceso.