Con una amplia oferta de hoteles, cabañas, apart hoteles y propuestas gastronómicas, San Martín de los Andes se prepara para recibir visitantes durante el próximo fin de semana largo. Un relevamiento de tarifas de alojamiento y servicios permite estimar cuánto puede costar una escapada al principal destino cordillerano del sur neuquino.

Más de 260 alojamientos para elegir

Según el registro oficial de la Municipalidad de San Martín de los Andes, la localidad cuenta con más de 260 alojamientos habilitados entre hoteles, hosterías, apart hoteles, cabañas, campings y alquileres turísticos temporarios.

Cabe mencionar que la oferta abarca desde hostels y alojamientos económicos hasta hoteles de categoría y complejos de montaña. El portal oficial de turismo local destaca la variedad de establecimientos disponibles en todas las categorías para quienes planean una escapada de pocos días.

Cuánto cuesta alojarse

Un relevamiento de plataformas de reservas para octubre muestra que las opciones más económicas para dos personas parten desde valores cercanos a los 116 mil pesos por noche, mientras que hoteles de categoría media oscilan entre 160 mil y 230 mil pesos por noche. Los establecimientos de mayor nivel superan los 300 mil pesos por noche para dos pasajeros.

Tomando como referencia una estadía de dos noches, una pareja puede destinar entre 230 mil y más de 600 mil pesos sólo en alojamiento, dependiendo de la categoría elegida.

Una ciudad con fuerte identidad gastronómica

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de San Martín de los Andes, ya que los sabores regionales ocupan un lugar central donde las preparaciones con productos patagónicos, ahumados, patés, escabeches y especialidades regionales forman parte de la identidad culinaria de la localidad.

¿Cuánto se puede gastar en comidas?

Aunque los precios varían según el establecimiento, una salida gastronómica para dos personas en restaurantes de gama media puede representar uno de los principales gastos del viaje. A ello se suman desayunos, meriendas y consumos en cervecerías o casas de té, muy buscadas por quienes recorren el centro y la costanera del lago Lácar durante el fin de semana largo.

Un destino que combina naturaleza y servicios

Además de su infraestructura turística, San Martín de los Andes ofrece acceso a algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia, con atractivos como el lago Lácar, el Parque Nacional Lanín, el circuito Arrayán y la Ruta de los Siete Lagos, con una amplia oferta turística con cientos de plazas habilitadas y una importante red gastronómica para recibir visitantes durante todo el año.