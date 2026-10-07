El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre tendrá condiciones cambiantes en la provincia de Neuquén. El sábado se presentará mayormente nublado en las principales ciudades, mientras que el domingo comenzarán a aparecer lluvias aisladas y el lunes, feriado por el Día de la Raza, se esperan chaparrones en varios sectores.

En Neuquén capital, la temperatura alcanzará los 16°C el sábado, subirá hasta 19°C el domingo y llegará a 20°C el lunes. Sin embargo, el ascenso térmico estará acompañado por un aumento de la inestabilidad, especialmente durante las últimas dos jornadas.

En destinos turísticos como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el panorama será más fresco y con mayor presencia de precipitaciones. En ambas localidades se prevén chaparrones durante el domingo y el lunes, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta el cambio de condiciones.

El sábado será el día más estable

La jornada del sábado 10 de octubre comenzará con cielo mayormente nublado en las cinco localidades analizadas.

En Neuquén capital, la mínima será de 7°C y la máxima llegará a 16°C. Durante la tarde y la noche aumentará el viento del noreste, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h.

En Zapala, se espera un ambiente más frío, con temperaturas entre 3°C y 11°C y cielo mayormente nublado durante todo el día. El viento también se intensificará durante la tarde.

San Martín de los Andes tendrá una jornada fría, con 4°C de mínima y 12°C de máxima, mientras que Villa La Angostura tendrá registros de entre 3°C y 10°C.

En Chos Malal, el termómetro oscilará entre 5°C y 13°C, con cielo mayormente nublado y viento del este y noreste.

En principio, el sábado aparece como la jornada con menor probabilidad de precipitaciones entre los tres días del fin de semana largo.

El domingo aumenta la inestabilidad

El escenario comenzará a cambiar durante el domingo 11 de octubre. Aunque la mañana continuará mayormente nublada en buena parte de la provincia, durante la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas y chaparrones.

En Neuquén capital, la temperatura irá de 11°C a 19°C y se esperan lluvias aisladas durante la segunda parte del día. El viento soplará del norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Zapala tendrá una mínima de 5°C y una máxima de 16°C, con lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

En Chos Malal, el termómetro llegará a 17°C, pero también aparecen lluvias aisladas para la segunda mitad de la jornada.

El panorama será más inestable en la cordillera. San Martín de los Andes tendrá entre 6°C y 12°C, con chaparrones durante la tarde y la noche. En Villa La Angostura, la máxima alcanzará los 13°C, acompañada también por chaparrones y viento del noroeste de hasta 31 km/h.

El lunes feriado tendrá chaparrones

El lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Raza, las precipitaciones continuarán en distintos puntos de Neuquén.

En Neuquén capital, se esperan chaparrones tanto durante la madrugada y la mañana como durante la tarde y la noche. La temperatura estará entre 11°C y 20°C, por lo que será una jornada templada pero inestable.

En Chos Malal, la máxima llegará a 19°C, con chaparrones durante buena parte del día.

Zapala tendrá una jornada más fría, con temperaturas de 7°C a 13°C, mientras que San Martín de los Andes se mantendrá entre 4°C y 12°C.

En Villa La Angostura, el lunes comenzará con lluvias aisladas y continuará con chaparrones durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre 5°C y 12°C.