Se realizó la apertura de sobres de la licitación número 02/2026 para ejecutar la obra de ampliación del Colector Pluvioaluvional del Oeste de Neuquén. Se recibieron cinco ofertas de empresas y uniones transitorias interesadas en llevar adelante los trabajos.

Las propuestas correspondieron a ECODYMA Empresa Constructora S.A., DINALE S.A., Consorcio de Cooperación SERVIPET–COARCO, POSE S.A. y la Unión Transitoria integrada por Edificios Comahue S.R.L. y COCYAR S.A.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $24.158.277.711, calculado a valores de mayo de 2026, y un plazo de ejecución de 900 días corridos.

Finalizada la apertura de los sobres técnicos y económicos, las actuaciones continuarán con las verificaciones administrativas correspondientes y posteriormente serán remitidas a la Comisión de Análisis de Ofertas para la evaluación de las propuestas y la emisión del dictamen.

La intervención comprende la ejecución de los tramos V, IV y III del Colector Pluvioaluvional del Oeste, además de una obra de control y derivación hacia el Canal Solalique y un tramo del arroyo Durán, entre la desembocadura del colector y la calle Solalique.

La iniciativa, cuya convocatoria a licitación fue autorizada por el gobernador Rolando Figueroa, busca ampliar y adecuar la infraestructura de drenaje para mejorar el escurrimiento de las aguas superficiales en el oeste de la capital provincial.

Los trabajos responden a la necesidad de mejorar la capacidad del sistema frente a las tormentas intensas que se registran sobre las cuencas aluvionales del oeste, cuyos aportes de agua convergen en el colector. La intervención permitirá fortalecer su conducción y descarga hacia el arroyo Durán, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y prevenir anegamientos.

Además, la obra contempla adecuar el sistema de drenaje existente y garantizar que los caudales derivados al arroyo Durán sean compatibles con las condiciones de diseño del proyecto de Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Durán (RESySAD), que se encuentra actualmente en ejecución.











