Neuquén licita una obra clave para evitar inundaciones en el oeste por $24.000 millones

“Llamamos a licitación para ejecutar la ampliación del Colector Pluvioaluvional del Oeste, una obra de suma importancia para el escurrimiento de las aguas superficiales en ese sector de Neuquén”, anunció el gobernador Rolando Figueroa.

Atribuyó la decisión a la necesidad de mejorar la capacidad del sistema frente a las tormentas intensas que se registran sobre las cuencas aluvionales del oeste de la Capital. “En esas situaciones, los aportes de agua convergen en el Colector Pluvioaluvional del Oeste, incrementando de manera significativa su caudal y haciendo necesaria una infraestructura que permita asegurar su adecuada conducción hasta el arroyo Durán”, dijo.

La obra comprende la ejecución de los tramos V, IV y III del Colector Pluvioaluvional del Oeste, además de la Obra de Control y Derivación al Canal Solalique y un tramo del arroyo Durán, entre la desembocadura del colector y la calle Solalique.

El presupuesto oficial es $24.158.277.711 -a valores de mayo de 2026- y el plazo de ejecución, 900 días corridos. La intervención permitirá ampliar y adecuar la infraestructura destinada al escurrimiento de las aguas superficiales en el oeste de la ciudad, mediante obras de control, conducción y descarga.

El decreto autorizando dicha convocatoria fue firmado por el gobernador Figueroa y refrendado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, en función de priorizar la planificación de obras prioritarias y preventivas para otorgar mayor seguridad y calidad de vida a los neuquinos.

Según establece el decreto, la intervención busca adecuar el sistema de drenaje existente y garantizar que los caudales que sean vertidos al arroyo Durán resulten compatibles con las condiciones de diseño previstas para el proyecto “Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Durán” (RESySAD), que se encuentra actualmente en ejecución.

La documentación técnica y administrativa necesaria para la convocatoria fue elaborada por la Dirección Provincial de Planificación, Proyecto y Obras, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Las empresas interesadas en participar de la licitación deberán participar de una visita técnica obligatoria se se realizará el 3 de noviembre de 2026, a las 10, en la intersección de las calles Crouzeilles y Zeballos, frente a la Comisaría 12 de Neuquén. La recepción de ofertas será hasta las 10.00 del 17 de noviembre de 2026, en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, mientras que la apertura de las propuestas tendrá lugar ese mismo día a las 11.00, en la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. El pliego de Bases y Condiciones puede descargarse gratuitamente desde la página oficial de la Subsecretaría: https://www.hidricosneuquen.gob.ar/.



