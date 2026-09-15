Hielo y bajas temperaturas: desde el mediodía estarán habilitados todos los pasos internacionales de Neuquén

Los cuatro pasos internacionales de la provincia de Neuquén quedarán habilitados este martes 15 de septiembre, aunque con distintas condiciones de circulación debido a las bajas temperaturas, la presencia de hielo y las condiciones propias de cada corredor cordillerano. Según el parte de Vialidad Nacional, Pino Hachado será habilitado a partir de las 12, mientras que Cardenal Samoré, Icalma y Mamuil Malal ya se encuentran operativos.

Desde el organismo nacional remarcaron que todos los tramos se encuentran transitables con precaución y solicitaron a quienes circulen por las rutas cordilleranas extremar las medidas de seguridad. Además, se mantiene como requisito la portación obligatoria de cadenas físicas.

Cardenal Samoré: hielo y baja adherencia

El paso internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, aunque Vialidad Nacional recomendó transitar con extrema precaución.

En el sector se registra presencia de neviscas acumuladas y hielo en algunos sectores de la calzada, además de bajas temperaturas y baja adherencia. Ante estas condiciones, se solicita mantener una distancia prudente de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

Personal y equipos de Vialidad Nacional trabajan en el corredor para mantener las condiciones de transitabilidad. La portación de cadenas físicas es obligatoria.

Pino Hachado habilita desde las 12

El paso internacional Pino Hachado será habilitado para todo tipo de vehículos a partir de las 12 de este martes. En este corredor se informó la presencia de hielo en algunos sectores de la calzada, fuerte helada y viento. Además, Vialidad Nacional advirtió sobre la presencia de animales sueltos y la posibilidad de caída de rocas a la altura del kilómetro 48. Por las condiciones del camino, se recomienda circular con precaución y contar obligatoriamente con cadenas físicas.

En tanto, los pasos internacionales Icalma y Mamuil Malal también se encuentran habilitados para la circulación. En términos generales, el parte emitido para las rutas nacionales de Neuquén advierte sobre bajas temperaturas y solicita circular con precaución en todos los tramos de la red vial provincial.

De esta manera, desde el mediodía los cuatro pasos internacionales de Neuquén estarán habilitados, aunque las condiciones climáticas obligan a mantener especial atención durante los desplazamientos hacia la zona cordillerana.

Vialidad Nacional recordó que las condiciones de circulación pueden modificarse de acuerdo con la evolución del clima y el estado de las calzadas. Por eso, antes de emprender un viaje se recomienda consultar la información oficial y verificar las condiciones actualizadas de las rutas.