La conexión aérea directa entre Neuquén capital y el aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco comenzará a operar este martes 15 de septiembre. El servicio estará a cargo de American Jet y tendrá tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados.

Los vuelos partirán del Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén a las 10 y llegarán a Chapelco a las 10.50. En sentido inverso, despegarán a las 11.20 y aterrizarán en Neuquén a las 12.10. El trayecto demandará aproximadamente 50 minutos.

La nueva ruta permitirá conectar por avión la capital provincial con el aeropuerto que sirve principalmente a San Martín de los Andes y Junín de los Andes, y también ofrecerá una alternativa para los pasajeros que lleguen a Neuquén desde otros puntos del país y deban continuar hacia la cordillera.

Cómo serán los vuelos entre Neuquén y Chapelco

La programación vigente contempla tres frecuencias semanales, siempre los martes, jueves y sábados. El tiempo de vuelo será de aproximadamente 50 minutos, una diferencia significativa frente al traslado terrestre entre Neuquén y San Martín de los Andes.

Martes: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y llegará a Neuquén a las 12.10.

Jueves: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso será a las 11.20, con arribo a Neuquén a las 12.10.

Sábado: salida a las 10 y llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y llegará a Neuquén a las 12.10.

¿Cuánto cuesta el pasaje de Neuquén a Chapelco?

Los pasajes están a la venta a través de American Jet y las tarifas son dinámicas. El valor puede modificarse según la fecha elegida, la disponibilidad de lugares y la anticipación con la que se realice la compra.

Como referencia, una consulta realizada el 8 de septiembre ubicó el pasaje entre Neuquén y Chapelco en $174.999,54.

Por tratarse de una tarifa variable, ese importe debe tomarse como referencia y no como un precio fijo para todos los vuelos.

La venta de los tickets comenzó el 14 de agosto, cuando American Jet habilitó las reservas para las nuevas conexiones dentro de la provincia.

Una ruta que regresa después de casi ocho años

La conexión directa entre Neuquén y Chapelco fue operada por última vez en noviembre de 2018 por LASA, aunque durante un período limitado. Antes de ese servicio también hubo operaciones intermitentes de compañías como LADE, Aerolíneas Argentinas, LAN Argentina y Transportes Aéreos Neuquén.

El regreso de American Jet representa así la recuperación de una conexión aérea intraprovincial que llevaba casi ocho años sin un servicio regular.

La particularidad de la nueva operación es que permitirá unir dos puntos de la provincia sin necesidad de pasar por Buenos Aires ni realizar el trayecto completo por carretera.

American Jet estará a cargo de la operación

La empresa que operará la ruta será American Jet, una compañía argentina con presencia histórica en el mercado aerocomercial y una base operativa en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén.

Además de vuelos regulares, la compañía realiza operaciones corporativas, ejecutivas, chárter y servicios vinculados con distintas actividades productivas.

La nueva conexión con Chapelco forma parte de un esquema de cinco frecuencias semanales dentro de la provincia, que incluye además los vuelos entre Neuquén y Chos Malal. La ruta hacia el norte neuquino comenzó a operar este lunes 14 de septiembre.

Chapelco llega a esta nueva ruta con una terminal renovada

El regreso de la conexión con Neuquén coincide con una etapa de ampliación y modernización del Aeropuerto Aviador Carlos Campos.

Las obras realizadas en la terminal prácticamente duplicaron la superficie destinada a pasajeros y permitieron incorporar nuevos espacios comerciales, una cafetería, sectores operativos y una sala VIP.

El Aeropuerto Chapelco vuelve a tener vuelos directos de Neuquén Capital después de casi 8 años.

La ampliación busca acompañar el crecimiento que viene registrando Chapelco como puerta de entrada aérea a San Martín de los Andes y la Región de los Lagos del Sur.

Durante la temporada de invierno, la terminal llegó a manejar entre seis y siete vuelos diarios y más de 40 frecuencias semanales, principalmente con conexiones desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La nueva ruta de American Jet agrega una característica diferente: una conexión aérea directa entre dos regiones de la propia provincia de Neuquén.