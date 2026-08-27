La Municipalidad de Neuquén repasó este jueves, durante la reunión de gabinete encabezada por el intendente Mariano Gaido, el avance de obras, los operativos que se realizan en distintos barrios y las actividades que se preparan para las próximas semanas.

El encuentro puso en agenda una serie de intervenciones que atraviesan distintos puntos de la capital, junto con propuestas culturales, gastronómicas y deportivas que tendrán especial presencia durante septiembre, en el marco del mes aniversario de la ciudad.

Tecnología vial y nuevos espacios recreativos

Uno de los principales anuncios fue la inauguración del primer corredor vial inteligente sobre Doctor Ramón Leloir, equipado con cartelería vial y semáforos con inteligencia artificial.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, también informó sobre el avance de los parques temáticos de la plaza de la Casa de las Leyes y en homenaje a los Bomberos.

En materia de infraestructura, ya fueron inaugurados los primeros 200 metros de la avenida Mosconi. Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, destacó el resultado inicial de la intervención: “Felices porque se inauguraron los primeros 200 metros de la Avenida Mosconi, y está funcionando bien”.

El funcionario señaló además que se debe tener precaución en la circulación debido a que se trata de una zona donde continúan los trabajos y anticipó la continuidad de la obra: “Esperando próximamente los 400 metros que vienen”.

Más pavimento y obras en distintos barrios

La infraestructura suma nuevos frentes de trabajo. En Canal V comenzó la pavimentación de distintos tramos de calle 12 de Septiembre y también se anunciaron próximas inauguraciones de pavimento en los barrios Círculo Policial, Rincón del Río, Valentina Rural y Bosch.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, informó que también comenzaron las obras de urbanización en Bosch y trabajos de pavimento y pluviales en el sector de Confluencia, desde Obrero Argentino hacia el oeste.

El paquete de intervenciones contempla además trabajos en Chocón y Los Álamos.

Durante la reunión, Pablo Vega, subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, resumió el trabajo que se realiza de cara a septiembre: “Estamos trabajando en todas las inauguraciones del mes aniversario de Neuquén”.

Limpieza y trabajos puerta a puerta

Los operativos de limpieza continúan en distintos sectores de la ciudad. Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, confirmó la continuidad del operativo puerta a puerta en Colonia Rural Nueva Esperanza e Islas Malvinas.

“Es impresionante la cantidad de residuos que disponen en la vereda de forma ordenada”, señaló Haspert al referirse al operativo.

En Islas Malvinas se notificará el inicio de una segunda etapa en el área centro-oeste, con una modalidad diferente que contempla la utilización de contenedores. También continuará la segunda etapa del operativo en Colonia Rural Nueva Esperanza.

Feria del Libro, gastronomía y deporte

La agenda de septiembre también tendrá actividades culturales y recreativas. María Pasqualini, jefa de Gabinete, confirmó que ya comenzó el armado de las estructuras para la Feria del Libro.

“Empezó el armado de estructuras de la feria del libro, están levantando las carpas”, indicó Pasqualini. La inauguración está prevista para el 11 de septiembre y formará parte de las actividades por el aniversario de la ciudad.

El 5 y 6 de septiembre será el turno de Confluencia de Sabores en el parque Jaime de Nevares. Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, señaló: “El 5 y el 6 llega Confluencia de Sabores y estamos con los gastronómicos haciendo todo para que salga una linda fiesta”.

La propuesta comenzará desde las 12 y se extenderá durante toda la jornada.

El deporte tendrá también su espacio con una carrera de mountain bike prevista para el 5 de septiembre en el Parque Las Bardas. Además, durante este fin de semana se celebrará el aniversario del barrio Alto Limay.

Miles de vecinos participan de las propuestas

La agenda del aniversario tendrá además reconocimientos y propuestas que involucran directamente a los vecinos.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, informó que el programa Jóvenes Destacados ya superó los 3.000 inscriptos entre niños y adolescentes, quienes serán premiados durante el aniversario.

También avanzan las entrevistas a quienes se anotaron para ser embajadores y embajadoras de adultos mayores.

En paralelo, continúa la elección del nombre de la Gran Avenida, que ya superó los 52.000 votos.

De esta manera, la reunión de gabinete mostró una agenda que durante las próximas semanas combinará obras y servicios en los barrios con propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas, mientras la ciudad se prepara para celebrar un nuevo aniversario.