El Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” incorporó un polígrafo cardíaco con estimulador para el Servicio de Hemodinamia, un equipamiento que permitirá avanzar en el diagnóstico y tratamiento de arritmias tanto en pacientes pediátricos como adultos.

La incorporación permitirá realizar estos procedimientos en el sistema público de salud de Neuquén y evitar derivaciones al ámbito privado. El equipo fue entregado por la Asociación Civil Cooperadora del hospital junto con la Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ANAAR), con una inversión cercana a los 45 millones de pesos.

La directora general del hospital, Silvia Alegría, destacó la importancia de la incorporación y explicó que el equipamiento forma parte de un plan integral para el tratamiento de personas con arritmias, tanto adultas como pediátricas.

“Este equipamiento forma parte de un plan integral que tiene el hospital para el tratamiento de personas con arritmias, tanto adultos como pediátricos, teniendo en cuenta sobre todo que los pediátricos no tenían la posibilidad de realizar este tipo de procedimientos aquí, en Neuquén, y hasta el momento eran derivados a Buenos Aires”.

Por su parte, el presidente de la Cooperadora del hospital, Adrián Lammel, destacó la posibilidad de entregar el polígrafo y el estimulador y agradeció a los vecinos benefactores que realizaron aportes para adquirirlo:

"Es una alegría poder entregar el polígrafo y el estimulador al hospital de parte de la Cooperadora, y agradecer, como siempre, a los vecinos benefactores que han realizado un aporte para poder comprarlo, como también a la Asociación Neuquina de Anestesia, que ha colaborado con nosotros para poder adquirir este equipamiento tan necesario para el hospital, tanto para los chicos como para los adultos”. Además, agradeció a la directora del hospital “que nos acompaña en esto”.

Teresa Kantolic, integrante de la Cooperadora, señaló que la incorporación representa un crecimiento tecnológico para el hospital y un beneficio para los pacientes.

Cómo funciona el nuevo equipamiento

El médico cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Provincial Neuquén, Ramón Raña, explicó que uno de los principales impactos de la incorporación será evitar que los pacientes tengan que ser derivados a otras instituciones.

El polígrafo permite detectar y registrar las señales eléctricas del corazón. A través de catéteres intracavitarios colocados en el corazón, los profesionales pueden analizar las señales correspondientes a cada latido y realizar un diagnóstico preciso de la arritmia.

“Cada latido del corazón, ya sea un latido normal o un latido anormal, lo transforma en una señal eléctrica que nosotros podemos ver y registrar en el polígrafo. Esto nos permite analizar la arritmia que tiene el paciente por medio de catéteres intracavitarios que colocamos en el corazón”, detalló. De esta manera, “podemos hacer el diagnóstico preciso de la arritmia que tiene”.

El estimulador, en tanto, permite generar una arritmia cuando el paciente no la presenta en ese momento. De esta manera, ambos equipos trabajan de manera conjunta.

La incorporación de esta tecnología permitirá fortalecer la capacidad resolutiva del Hospital Castro Rendón para la atención de pacientes con arritmias y ampliar las prestaciones disponibles dentro del sistema público de salud, especialmente para los casos pediátricos que hasta ahora requerían derivaciones fuera de la provincia.