Tras hacerse conocido por su participación en el programa "Otro Día Perdido", transmitido en El Trece y conducido por Mario Pergolini, un joven de San Martín de los Andes Neuquén comentó de qué se trata el proyecto en el que trabaja, mientras estudia ingenieria biomédica.

En diálogo con Entretiempo, por AM550, Pedro Martínez Viademonte, de 25 años, comentó que vivió toda su vida en la localidad neuquina y cursó sus estudios en la Epet 12 de su ciudad. Sin embargo, una vez egresado, con la pasión que tenía por la tecnología y la creación, se mudó a Buenos Aires para seguir una carrera en la Universidad Nacional de San Martín.

Allí comenzó a estudiar esta ingeniería, la cual combina salud con tecnología para ofrecer mejoras e innovaciones en el área de la medicina.

Actualmente, trabaja en un proyecto que es el cual comentó en el programa en la TV nacional. "Trabajo para el laboratorio de fisiología de la acción, que tiene sede en la UNSAM pero nació en la UBA", el mismo está dirigido por Valeria Della-Maggiore.

De qué se trata la innovadora idea para los pacientes

En este laboratorio es donde desarrollan un videojuego para rehabilitación de pacientes que sufrieron accidentes cerebro vasculares (ACV), con el fin de que su recuperación sea mejor. "Tiene un detrás de escena de ciencia básica potente, todas las decisiones para el videojuego tiene una estructura científica de muchísimos años de investigación", relató Viademonte.

Pedro Martínez Viademonte, de San Martín de los Andes.

Sobre el funcionamiento del juego, explicó que la idea no es reemplazar la rehabilitación tradicional, sino apoyar a que eso sea más eficaz. "Muchos hacen ejercicios compensatorios, lo que hacemos nosotros es que el paciente trabaje todos los dedos de la mano por separado", indicó, destacando que la mayor consecuencia en casos de ACV es la pérdida de movilidad en las manos.

"El videojuego es con un anteojo de realidad virtual, la idea es meterse en un mundo inmersivo, en el espacio, y que los pacientes con movimientos específicos de los dedos vayan desplazando una nave especial esquivando meteoritos", relató Viademonte.

El objetivo es, además de entretener como un juego e ir superando niveles, que los pacientes hagan patrones específicos con las manos para trabajar la motricidad fina.

El objetivo final y su complementación con la terapia tradicional

Una de las motivaciones principales por las que lo hicieron era para llevar la rehabilitación a los hogares. Para alcanzar esto, su idea es colaborar con las clínicas de rehabilitación, que ellas hagan el trabajo normalmente y cuando sea el turno de la motricidad fina, el paciente pueda alquilarle a la clínica el lente de realidad virtual y utilizarlo en su casa.

Sin embargo, el joven aclara que la idea es apoyar la rehabilitación convencional y que este mecanismo sea un complemento, sin dejar de lado el acompañamiento humano y tradicional.

La entrevista completa