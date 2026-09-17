La fotógrafa marplatense Alejandra Heis fue nuevamente destacada por su labor detrás del lente fotográfico, en este caso también por capturar con tanta belleza el cielo estrellado de la localidad neuquina de Copahue.

La naturaleza neuquina y la fotógrafa fueron reconocidos a nivel nacional. “Fenómenos”, obtuvo el primer premio en la categoría Fotografía Nocturna y Astrofotografía del concurso Miradas al Universo, organizado en el ámbito de los 40 años del Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo). La convocatoria reunió 172 fotografías y contó con el auspicio del CONICET y las universidades nacionales de La Plata, Córdoba y San Juan.

La imagen fue tomada en la Laguna Melliza Superior, en Copahue, y reúne en una misma escena dos fenómenos naturales: las particulares esferas de hielo que cubrieron la superficie de la laguna y el cielo nocturno atravesado por la Vía Láctea.

“Un fenómeno muy poco frecuente en el mundo apareció por primera vez en Copahue. Miles de esferas de hielo se formaron en la Laguna Melliza Superior, creando un paisaje tan extraño como fascinante”, explicó Heis en sus redes sociales al compartir el registro.

La fotógrafa contó que estas formaciones se producen a partir de la combinación de diferentes condiciones ambientales. “Estas esferas se forman cuando el viento, las olas y las bajas temperaturas trabajan juntas durante horas, moldeando el hielo de forma natural”, detalló. El resultado es una superficie cubierta por miles de formas redondeadas que transformaron el paisaje de la laguna.

Sobre ese paisaje apareció además el arco completo de la Vía Láctea, acompañado por las Nubes de Magallanes, dos galaxias visibles únicamente desde el hemisferio sur. La escena se completó con la presencia de luz zodiacal y luminiscencia atmosférica, fenómenos relacionados con la interacción de la energía solar y la atmósfera terrestre.

La importancia de Copahue para la fotógrafa

Heis se había hecho conocida hace un tiempo por sus impactantes imágenes de estos paisajes neuquinos, coleccionando así una serie de fotografías que reunían elementos muy particulares: la Vía Láctea, Nubes de Magallanes, air glow y las esferas de hielo en el lago de Copahue.

Para llegar hasta la Laguna Melliza Superior y encontrar el punto desde el cual realizar la fotografía, Heis contó con el acompañamiento de Cristian Laurin, prestador turístico habilitado de Copahue Expeditions. La fotógrafa destacó y agradeció especialmente su colaboración.

"Copahue me brindó una de las experiencias más gratificantes como fotógrafa. No solo por la caminata en la nieve, que fue muy divertida, sino por poder presenciar y registrar fenómenos que comúnmente son prácticamente imposibles de plasmar juntos en una imagen", ha expresado.

Una imagen multipremiada

Esta imágen en particular recorrió el mundo y fue multipremiada, reconocida entre las mejores imágenes astronómicas del mundo por la plataforma internacional Capture the Atlas. Ahora también obtuvo el primer premio en la categoría Fotografía Nocturna y Astrofotografía del concurso organizado por el Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo), que reunió 172 fotografías.

El reconocimiento obtenido por “Fenómenos” vuelve a poner en escena el valor de Copahue como destino para la fotografía de naturaleza y el astroturismo, donde los paisajes terrestres y la calidad del cielo pueden integrarse en una misma experiencia. Para Heis, además, la fotografía nocturna es una herramienta para promover una mirada responsable sobre estos ambientes.