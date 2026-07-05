Las bajas temperaturas que afectan a la cordillera neuquina volvieron a transformar uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia. El Salto del Agrio, una de las postales de Caviahue-Copahue, apareció parcialmente congelado y sorprendió con una imagen que parece de otro mundo.

El fenómeno se produjo tras varios días de intenso frío, con temperaturas bajo cero que permitieron que el agua comenzara a solidificarse sobre la caída de la cascada. El resultado fue una formación de hielo que cubrió parte del salto, rodeado además por nieve y un paisaje completamente invernal.

Las nevadas y temperaturas bajo cero se han sentido tanto en la cordillera, con gran cantidad de nieve, rutas cerradas y precauciones al transitar, como en la Capital, donde las mañanas han comenzado con pocos grados.

Las imágenes del lugar rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde turistas, vecinos y fotógrafos compartieron videos y fotografías del fenómeno. La combinación del hielo, la nieve y el contraste con las rocas volcánicas convirtió al paisaje en una de las escenas más llamativas de la temporada invernal en Neuquén.

Aunque varios usuarios comentaron creyendo que se trataba de Inteligencia Artificial, las imágenes fueron tomadas con un dron por Rota Austral y compartidas por el sitio de Turismo de Neuquén, quienes expresaron que, aunque cueste creer, Neuquén ofrece imágenes que parecen sacadas de una película.

El imponente paisaje

Con 45 metros de altura, el Salto del Agrio es uno de los principales atractivos naturales de la zona de Caviahue-Copahue. Sus aguas, que descienden entre paredes de origen volcánico con característicos tonos ocres, ofrecen una postal única durante todo el año, aunque en invierno adquieren un aspecto completamente diferente gracias a las heladas extremas.

El Salto del Agrio se encuentra a unos 18 kilómetros de Caviahue y forma parte de uno de los circuitos turísticos más visitados del norte neuquino. Cada invierno, cuando las condiciones climáticas lo permiten, el intenso frío vuelve a regalar estas postales.