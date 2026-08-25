El Volcán Copahue fue elegido por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) como una de las representaciones oficiales de la Argentina en la edición 2026 del certamen internacional “Montañas de Fama Mundial”, impulsado por esta organización con sede en China.

La postulación fue coordinada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén y logró superar las distintas instancias de evaluación y subsanación técnica. En total, participaron 18 postulaciones provenientes de 10 provincias argentinas, de las cuales solo cinco fueron seleccionadas para representar al país.

En la Categoría Natural, junto al Volcán Copahue fueron elegidos el Cerro Aconcagua, de Mendoza; el Cerro Champaquí, de Córdoba; y el Cerro Mercedario, de San Juan. En tanto, el Nevado de Famatina, de La Rioja, será la representación argentina en la Categoría Cultural.

La montaña neuquina competirá en la Categoría Natural del certamen organizado por la International Mountain Tourism Alliance.

La evaluación contempló distintos aspectos vinculados con la calidad de los recursos naturales y culturales, las estrategias de conservación, la infraestructura turística, la sostenibilidad del modelo de gestión, el respaldo institucional y la participación de las comunidades locales. La selección también contó con la validación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina y del Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina.

El reconocimiento internacional destaca no solo la importancia geológica del Copahue, sino también la historia y la identidad cultural construida alrededor de la montaña y sus aguas termales. Durante siglos, el pueblo Pehuenche utilizó las aguas sulfurosas con fines curativos y rindió tributo a Aún-Co, considerada la deidad propietaria de las termas. Con el paso del tiempo, el territorio incorporó el desarrollo científico y turístico, que tuvo un nuevo impulso a fines del siglo XIX y se consolidó durante la década de 1970 con la creación del Complejo de Balneoterapia de Copahue.

Caviahue-Copahue busca consolidarse como un destino internacional de montaña con identidad y desarrollo sostenible.

Posteriormente, el Estado provincial impulsó una planificación estratégica para el desarrollo del área. En 1986, durante la gestión del gobernador Felipe Sapag, se decretó la fundación de Caviahue y se puso en marcha un Plan de Desarrollo Turístico dirigido por el arquitecto Boullón. La planificación estableció roles complementarios para ambos asentamientos: Copahue como centro termal estival y Caviahue como villa turística y centro de nieve operativo durante todo el año.

El proceso de consolidación territorial continuó con la creación del Parque Provincial Copahue, que cuenta con unas 28.300 hectáreas, en 1990, y con la constitución del Municipio de Caviahue-Copahue en 1999.

El rol de la comunidad mapuche

Para la postulación internacional también fue consultada la Comunidad Mapuche Millaín Currical, que cuenta con un puesto de veranada en las proximidades de Caviahue, respetando su postura y cosmovisión.

Desde la comunidad consideran al volcán Copahue como un sitio sagrado y un elemento central de la identidad local, por lo que sostienen la importancia de preservar sus valores culturales y naturales.

El Copahue es considerado un sitio sagrado y un elemento central de la identidad por la comunidad mapuche Millaín Currical.

En ese sentido, remarcan que el crecimiento de la actividad turística debe estar acompañado por planificación y controles para evitar el deterioro de la montaña y del ecosistema. La participación de los vecinos y de la comunidad mapuche aparece así como uno de los componentes centrales para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

La selección de la IMTA coloca al Volcán Copahue y al destino Caviahue-Copahue en la escena internacional del turismo de montaña, con el potencial de fortalecer su promoción, atraer inversiones sostenibles y poner en valor el patrimonio geológico, natural y cultural de la Patagonia neuquina.