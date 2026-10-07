El gobierno de Neuquén encabezó esta mañana, en la EPET 20 ubicada en calle Lanín 2020 de la capital provincial, la entrega de equipamiento tecnológico a estudiantes de toda la jurisdicción norpatagónica en el marco del Plan Pehuén 2026, que contempla herramientas como notebooks, pantallas interactivas, carros tecnológicos, entre otras cosas.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto y manifestó: “Cuando asumimos la gestión, si hay algo que me avergonzaba era cómo en una provincia con tantos recursos podíamos tener 700 aulas tráilers, chicos estudiando en lugares cagándose de frío, y eso nos comenzó a movilizar para trabajar de otra manera”.

“No había computadoras, equipos, muchas cosas que no se pueden permitir. No había un programa de becas, escuelas sin posibilidad de ser ampliadas, no podemos tener tráiler en ningún lugar”, señaló.

“Estamos haciendo 100.000 metros cuadrados de escuelas, para que los chicos puedan sembrar su futuro y crecer, y también vamos a lanzar el equipamiento de todas las EPET de la provincia para poder modernizarlas y que los chicos estudien con lo que merecen”, sentenció el mandatario.

Pidió además que los alumnos se reiscriban en el programa de becas Gregorio Álvarez. “Es el más importante del continente con más de 20.000 becados, lo cual otorga posibilidades para poder estudiar”.

Sobre esa línea comentó que “si hay algo que debemos evitar es que alguien nos ponga la pata encima, sobre todo donde se habla del sálvese quien pueda. Dicen esto porque están más cerca de la meta, creo que es importante igualar las líneas de partida, ahí sí está bueno que puedan llegar los que se esfuerzan, pero el Estado debe estar presente”.

“La construcción del futuro ya comenzó, debemos transformar Neuquén”, comentó Figueroa en su discurso; y concluyó: “Hay que estar preparados para lo que venga, y ese futuro es para los chicos”.

Por su parte, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez expresó que los equipos “tienen contenidos cargados con los que pueden trabajar y vincular computadoras para trabajar en los espacios donde quede instalado este equipamiento, además un kit de robótica que sabemos que le interesa a la EPET 20”.

“La educación nos hace sentir muy orgullosos”, comentó la funcionaria en su discurso. Además destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para llevar adelante las inversiones que la educación necesita.

“Este compra demandó una inversión de 11 millones de dólares que la provincia juntó con empresas provinciales, es un esfuerzo que no se puede hacer en soledad”, cerró.

Los equipos se están entregando en escuelas de Loncopué, Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes, entre otros lugares de la provincia. Llegarán a jardines, escuelas primarias y también secundarias.

En total se realizó una inversión de US$11 millones que contempla 40.000 computadoras, 7.000 tablets, 750 carros, 450 impresoras 3D, 500 pantallas interactivas y kits de robótica que llegarán a todos los establecimientos.