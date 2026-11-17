El Gobierno de Neuquén confirmó que las 15 personas evacuadas de los ocho departamentos ubicados sobre una colchonería incendiada en el Bajo neuquino tendrán alojamiento transitorio. La asistencia incluye a los damnificados, sus hijos y sus mascotas, según informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La respuesta oficial llegó este martes 17 de noviembre, después de dos días de incertidumbre para los vecinos afectados por el incendio ocurrido el domingo 15 en un comercio de la calle Félix San Martín. Varias familias habían perdido sus pertenencias y denunciaban que no tenían dónde quedarse.

Hasta la confirmación provincial, algunos damnificados habían pasado la noche en la vereda y otros dependían de las pocas jornadas de hotel que habían conseguido. También habían denunciado falta de respuestas de la inmobiliaria y de la propietaria del edificio.

Las familias denunciaron abandono y pérdidas totales

La confirmación oficial llegó después de los reclamos públicos de los vecinos, que difundieron videos y brindaron entrevistas radiales para visibilizar las consecuencias del incendio.

Una de las damnificadas contó que vivía en uno de los departamentos junto a su pareja y que perdió todas sus herramientas de trabajo. Es protesista dental y tenía instaladas en su vivienda las máquinas y los insumos que utilizaba para desarrollar su actividad.

«Yo soy protesista dental, trabajo con el tema de mis máquinas. Tengo todos mis insumos, mis máquinas en ese lugar», relató.

La mujer también cuestionó la respuesta de los responsables de la colchonería y de la inmobiliaria Avenida. Según denunció, desde el comercio les habían abonado solamente una noche de alojamiento, mientras que los inquilinos esperaban una solución más amplia frente a los daños ocasionados.

Sobre la inmobiliaria, expresó: «Nosotros somos inquilinos, ellos no nos hicieron cargo de nada».

Otra de las vecinas apuntó contra la propietaria del edificio. Según su testimonio, la mujer se acercó al lugar donde estaban los damnificados y les manifestó que no se haría cargo de su situación habitacional.

La incertidumbre era especialmente grave para quienes no tienen familiares en la provincia. Una de las afectadas contó que llegó desde La Rioja y que su pareja es oriunda de Córdoba.

«Yo me quedé sin nada, sin trabajo, sin lugar, sin nada. Me cortaron los brazos, las piernas, todo. Y nadie hace nada, ya no sé qué hacer. Tampoco soy de acá, no conozco a nadie», expresó.

También denunciaron amenazas e intentos de robo mientras permanecían en la calle

A la pérdida de sus viviendas y pertenencias se sumó la preocupación por la inseguridad durante las noches que pasaron en la vereda de Félix San Martín.

Una de las damnificadas aseguró que algunas personas intentaron robarles y que recibieron amenazas y agresiones. Incluso relató que fueron intimidados con destornilladores.

La vecina también cuestionó la respuesta policial durante la madrugada. Según su testimonio, efectivos habían pasado previamente por el lugar para solicitarles datos personales, pero cuando llamó para pedir un móvil preventivo después de las amenazas, no obtuvo la asistencia que esperaba.

«Nos amenazaron con unos destornilladores», contó.

Los relatos reflejaron que la emergencia no se limitaba a la imposibilidad de regresar a los departamentos: los vecinos también necesitaban un lugar seguro donde permanecer mientras se resolvía su situación.

Cómo fue el incendio que obligó a evacuar ocho departamentos

El siniestro comenzó durante la mañana del domingo 15 de noviembre en una colchonería ubicada sobre la calle Félix San Martín, en el Bajo de Neuquén capital.

El fuego afectó un salón comercial de aproximadamente 200 metros cuadrados, donde había colchones, muebles y otros materiales combustibles. La columna de humo pudo observarse desde distintos sectores de la ciudad.

El operativo demandó más de cuatro horas de trabajo y contó con la participación de 12 dotaciones de Bomberos, provenientes de Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti. También intervinieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y ambulancias del SIEN.

El comisario inspector Enrique Fraile informó que las llamas consumieron entre 80 y 100 colchones, además de muebles y otros elementos que se encontraban dentro del establecimiento.

Sobre el comercio funcionaban ocho departamentos, cuyos ocupantes fueron evacuados preventivamente. En total, 15 personas debieron abandonar el edificio ante el avance del fuego y la concentración de humo.

Una vez controlado el incendio, los equipos de emergencia realizaron tareas de enfriamiento y ventilación en el local comercial y en las viviendas de la planta superior.

Por qué los vecinos todavía no pueden regresar a sus viviendas

Aunque el incendio fue controlado, el regreso de los inquilinos depende de las evaluaciones sobre las condiciones del inmueble.

Personal del Área de Siniestros de Bomberos y de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén interviene para determinar el estado de la construcción después de la exposición a las altas temperaturas.

El comercio sufrió daños totales, mientras que los departamentos superiores también resultaron afectados por el humo. La evaluación municipal deberá establecer si existen condiciones de seguridad para volver a ocuparlos.

Además, las pericias de Bomberos buscan determinar cómo comenzó el fuego. Hasta el momento, no se había confirmado una causa definitiva.

La investigación también deberá considerar las características del material combustible que había en el interior de la colchonería y las condiciones en las que se desarrolló el siniestro.

Qué pasará ahora con las familias damnificadas

Con la confirmación del alojamiento por parte del Gobierno provincial, las familias cuentan con una primera respuesta frente a la emergencia habitacional que atraviesan desde el domingo.

El próximo paso será conocer las condiciones y la duración de esa asistencia, además de los resultados de las inspecciones municipales que determinarán cuándo podrán regresar al edificio.

También resta establecer cómo se resolverán las pérdidas materiales y laborales de los inquilinos, algunos de los cuales perdieron herramientas indispensables para trabajar.

Por ahora, la prioridad es garantizar un lugar seguro para las 15 personas evacuadas, mientras avanzan las pericias sobre el incendio y la evaluación de las condiciones estructurales del inmueble.